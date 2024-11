Ex-Fazenda Liziane Gutierrez está presa no Marrocos; embaixada confirma

A influenciadora Liziane Gutierrez está presa em Marrocos. Ela foi detida após se envolver em uma briga com autoridades locais

A influenciadora Liziane Gutierrez, que esteve no elenco de A Grande Conquista 2, A Fazenda 13 e Famosas em Apuros 3, está presa em Marrocos. Ela foi detida no país do Norte da África após se envolver em uma briga com autoridades locais.

A prisão aconteceu há aproximadamente um mês, mas a informação só foi confirmada nesta quarta-feira, 27, pela Embaixada do Brasil em Rabat. “O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Rabat, tem prestado assistência consular à nacional e a seus familiares, bem como mantido contato com as autoridades locais sobre o caso”, declarou o órgão em nota enviada ao Portal Leo Dias.

Ela estava na companhia de seu ex-marido e empresário, Toni, quando foi detida. Em entrevista ao portal Leo Dias, ele revelou que precisou seguir viagem e retornar para Las Vegas, nos Estados Unidos, onde vive com Liziane, deixando-a detida na África.

“Sim, eu estava com ela. Mas depois que ela foi presa, eu segui viagem. O julgamento dela não ia ser rápido e eu não ia esperar indefinitivamente lá. A embaixada ficou auxiliando ela e sabiam da situação dela desde o início. Eu conversei com eles e ficou acertado que na situação que estava, o melhor era eu seguir viagem. Porque não tinha previsão de nada naquela época”, contou Toni.

O que aconteceu? Influenciadora relatou assalto em Marrocos

Em sua última publicação no Instagram, Liziane Gutierrez contou que passou por uma situação delicada em Marrocos. "Eis que saindo do hotel e indo numa balada que ficava a 500 metros do hotel, fomos assaltados!!! Uma moto passou e levou essa minha bolsa Prada que eu amava, minha scarf, o telefone de trabalho do Toni, e o meu telefone. A nossa sorte foi que os nossos documentos ficaram no cofre do hotel, senão tinham ido também", contou.

