Ex-Fazenda, Jenny Miranda reata casamento após expor sexualidade do marido

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Jenny Miranda revela recomeço com Fábio Gontijo e fala sobre planos para o futuro

Jenny Miranda (37) reatou o casamento com Fábio Gontijo (39) quatro meses após o escândalo que os dois protagonizaram nas redes sociais. Nos últimos dias, eles foram vistos juntos, mas negaram uma reconciliação. No entanto, a CARAS Brasil descobriu que os dois estão se reconectando e até viajando juntos neste final de semana.

O revival acontece após a influenciadora digital, que integrou o elenco de A Fazenda 15, expor que o marido é gay e que o casamento foi combinado para conseguirem chamar a atenção da mídia. Em entrevista à Contigo!, Fábio disse: "Eu me interesso por pessoas, e sinceramente eu não faço questão e nem espero que todos entendam isso."

Procurada pela CARAS Brasil, Jenny Miranda confirma a reconciliação e revela o objetivo de ser mais discreta quanto ao relacionamento. As últimas semanas foram de conversas, pingos nos "is' e reflexão sobre o futuro do casal.

"A gente tá junto, estamos voltando, estamos aqui naquele processo de volta. Então, dessa vez, a gente quer se manter um pouco mais restrito, mais fechado porque da outra vez, a gente expôs muito a nossa vida particular, muito nosso casamento. E isso, eu acho que atrapalhou muito, ajudou muito na nossa separação. Tem muita gente maldosa por aí desejando mal. Depois desses nove meses separados, agora a gente tá reatando, a gente quer tentar de modo diferente, tentar uma coisa mais fechada", revela.

A crise no casamento de Jenny Miranda e Fábio Gontijo teve início logo após a saída dela de A Fazenda no final do ano passado. Em abril, dias antes do médico dermatologista entrar em A Grande Conquista, a famosa falou abertamente sobre a sexualidade do marido, o que repercutiu nacionalmente.

Na época, Gontijo chegou a acionar seus advogados para entrar com processo contra a mãe de Bia Miranda (20). Ele, no entanto, desistiu da ação após o clima esfriar.