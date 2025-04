Emanuelle Araújo mostra raiz artística em novo momento da carreira: 'Tem me feito muito feliz'

Em entrevista à CARAS Brasil, Emanuelle Araújo fala sobre nova fase da carreira e revela detalhes de álbum musical

Emanuelle Araújo (48) está mergulhada no processo criativo do seu novo álbum de estúdio, previsto para ser lançado no segundo semestre deste ano. A atriz dará continuidade ao projeto nesta quinta-feira, 17, com o lançamento de Cadência Nobre, uma parceria com o bloco afro Ilê Aiyê.

Misturando todos os ritmos baianos, a cantora celebra os 50 anos do primeiro bloco afro do Brasil e mostra referências de cultura em uma composição cheia de arte. Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela fala sobre o novo trabalho e celebra fase especial na carreira.

"Essa música chegou a mim pelo compositor, um dos compositores da música, Tenison Del Rey. É uma música em parceria dele com o Edu Casanova, que é meu amigo, num pedido meu para novas músicas para o meu álbum, que está chegando em breve. Ele me mandou várias músicas, e essa me chamou a atenção, por ser exatamente uma música que fala de um bloco que eu amo, que representa a história e toda a cultura baiana, a cultura negra, que é o afro Ilê Aiyê. O afro Ilê Aiyê comemora 50 anos, em 2025, e eu percebi imediatamente que era o momento ideal para realizar um sonho que eu sempre tive de homenagear o afro Ilê Aiyê", conta.

A colaboraão com o bloco Ilê Aiyê no projeto surgiu a forma mais natural possível. A artista revela que gravou a canção no Estúdio WR, responsável por grandes sucessos da música baiana, na véspera de Natal do ano passado, em Salvador, o que tornou o processo ainda mais especial.

"Meu parceiro musical, Kassin, está desenvolvendo todos os singles e todo o álbum. E foi lindo, a gente passou uma véspera de Natal, eu gravei isso na véspera de Natal, com todos os integrantes do Ilê Aiyê numa farra, numa festa. E depois eu ainda concebi isso, completei na gravação do clipe com a participação de Vovô do Ilê, que é fundador do Ilê Aiyê. Então, foram momentos incríveis junto ao bloco, onde eu pude mostrar para eles toda a minha reverência, todo o meu amor e a importância que tem pra mim de lançar essa música em homenagem ao bloco", conta.

Emanuelle já está em turnê pelo país com músicas de trabalhos anteriores e as três primeiras do novo álbum que já foram disponibilizadas. Cadência Nobre deve entrar na setlist e, após o lançamento do disco, os shows ganharão uma nova roupagem com todas as novas canções.

"Esse álbum é um álbum que eu estou desenvolvendo desde o ano passado, onde a gente está lançando vários singles. Ele chega muito em breve com outras canções, todas em homenagem à minha raiz musical e artística, que são os ritmos afro-baianos. É um álbum dedicado aos ritmos afro-baianos, ao samba-reggae, xaxas, afoxé, com compositores da Bahia e com composições minhas também. É um álbum em parceria com o Kassin e muitos músicos maravilhosos, onde eu estou homenageando a minha cultura, a nossa miscigenação, as nossas origens. Isso tem me feito muito feliz e faz parte, inclusive, de um momento muito especial da minha carreira", finaliza a artista.