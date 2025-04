Saory Cardoso faz reflexão sobre 'narcisista' após término com Marcello Novaes

Após Marcello Novaes revelar que terminou relacionamento, ex-namorada, Saory Cardoso, faz reflexão sobre narcisismo; veja

A ex-namorada de Marcello Novaes, de 62 anos, a influencer Saory Cardoso, de 29, compartilhou reflexões após contar o motivo do término de seu relacionamento com o ator após três anos juntos. Em seus stories, ela postou frases falando sobre narcisismo.

Depois de escrever que o artista colocou um ponto final na relação por telefone por conta de um preenchimento que ela fez nos glúteos, a loira repostou uma publicação falando como é conviver com pessoas narcisistas.

"Narcisistas não querem parceiros - querem plateia, aplauso e submissão. Ele faz questão de te diminuir, porque precisa se sentir maior" , colocou ela as frases em seus stories.

É bom lembrar que o ator e a criadora de conteúdo assumiram o romance ao público em 2023. Marcello não costumava compartilhar a vida amorosa. Ele já viveu um casamento sob os holofotes com a atriz Letícia Spiller, com quem tem um filho, o protagonista da novela das seis, Garota do Momento, Pedro Novaes, de 28 anos. Ele também tem Diogo Novaes, de 30 anos, da relação com Sheyla Beta.

Para quem não acompanhou, Marcello Novaes revelou para a Quem que não está mais namorando a modelo. Nesta sexta-feira, 17, Saory Cardoso se pronunciou em sua rede social e escreveu um texto contando que o término aconteceu por decisão, por telefoe e por conta do procedimento.

Fãs cobraram declaração de amor de Marcello Novaes à namorada

Em fevereiro deste ano, Marcello foi cobrado por internautas ao não publicar uma mensagem de aniversário para a então namorada em seu aniversário de 29 anos.

"Como me cansa as fics que vocês criam. Ele é meu namorado há três anos, e é óbvio que ele me deu parabéns, né?! A vida acontece no offline. Não é porque as pessoas não postam que elas não vivem. Pra mim (e para pessoas normais) o que conta é a realidade", disse. Confira!

