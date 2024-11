Ex de Jô Soares recebe declaração de amor da esposa, Zélia Duncan

A cantora Zélia Duncan fez uma homenagem no aniversário de sua esposa, Flávia Pedras, que é ex-mulher do apresentador Jô Soares

A cantora Zélia Duncan fez uma homenagem encantadora para sua esposa, Flávia Pedras, que é ex-mulher do apresentador Jô Soares. Em um post nas redes sociais, ela celebrou o aniversário da amada com um recado especial e uma foto dela.

"Ela nasceu no pôr-do-sol, minha hora favorita, desde sempre. E assim tem sido, desde o começo de nós. Amo sua vida, @flavia_pedras , amo você. Parabéns pelo dia em que vamos comemorar todos seus dias!", disse ela.

Elas estão juntas há cerca de seis anos e oficializaram a união em 2021. Antes disso, Flávia Pedras foi casada com o apresentador Jô Soares entre os anos de 1987 e 1998. Mesmo depois da separação, os dois continuaram muito próximos e ela se tornou a grande herdeira dele, que faleceu em 2022. Inclusive foi Flávia quem anunciou a morte de Jô Soares com um post nas redes sociais.

O último adeus para Jô Soares

Ex-esposa de Jô Soares, Flávia Pedra Soares abriu o coração e falou um pouco sobre seus momentos ao lado do apresentador, com quem foi casada por 15 anos. Durante participação no programa 'Conversa com Bial', ela também revelou o que fez com as cinzas do comunicador, que faleceu em 2022, aos 84 anos.

"Distribuí em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso", declarou Flavinha, como é conhecida pelo público.

Em seguida, ela contou que ainda não decidiu o que fazer em definitivo com as cinzas que viraram diamante. "Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá [amuleto]", disse Flávia Soares.