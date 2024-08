Ex-cunhada de Davi entra na Justiça para punir racistas: 'Sensação de incredulidade''

Fabiana Rego, irmã de Mani e ex-cunhada de Davi Brito, campeão do BBB 24, denuncia ataques racistas. Em entrevista à CARAS Brasil, ela desabafa e e faz alerta

Irmã caçula de Mani Rego (41), Fabiana ganhou fama no primeiro semestre deste ano ao ser personagem chave no impasse entre a influenciadora digital baiana e Davi Brito (22), campeão do BBB 24. Se durante o programa ela postava apenas torcida e demonstração de apoio ao ex-cunhado, após o término do programa ela passou a compartilhar o que foi interpretado por fãs como indiretas. Com mais de 140 mil seguidores só no Instagram, ela se tornou uma figura pública em curto espaço de tempo e tem sofrido com ataques racistas disparados de todos os cantos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Fabiana Rego denuncia ser alvo de perseguição e racismo estético, uma forma de discriminação que se baseia na aparência das pessoas e em padrões estéticos impostos pela sociedade como o "certo",

"Ocorre com frequência, porém, alguns são disfarçados de conselhos: 'O cabelo precisa de hidratação', 'amarrado fica melhor pra vê o seu rosto'... fora os que são diretos como: 'cabelo de bombril', 'cabelo ridículo' e 'cabelo pesado'", conta.

Em pouco tempo na internet após conquistar fama nacional, a educadora acionou advogados para entrar com processo contra perfis que destilaram comentários preconceituosos como os listados por ela nesta reportagem. Ela quer usar seu espaço para ampliar o debate e combater o crime de racismo.

"No primeiro momento [dos ataques] foi a sensação de incredulidade: 'tenho trabalhado há anos e as coisas não mudaram'. Depois vieram as imagens das pessoas que eu consegui ajudar no processo de reconhecimento identitário, aí veio a força: realmente eu não posso parar."

"A implicância é sinônimo do racismo, é fruto da desumanização dos nossos corpos. A imposição de padrões de beleza eurocêntricos é resultado de uma tentativa de esbranquiçamento social praticada há muitos anos de forma velada. Com muita cautela e pé no chão. Mas eu sempre estive nos espaços de mídia como TV e rádio local falando sobre as relações étnico-raciais e hoje foi ampliado para rede social", afirma.

A irmã de Mani quer seguir desenvolvendo projetos educacionais para levantar a importância de falar sobre o tema não só no ambiente virtual, como também no presencial. "Em 2017 o documentário Gente da Escola - Fabiana Rego realizado pela Multirio mostra um pouco do meu trabalho na rede municipal de educação de represetividade e de letramento racial para uma educação antirracista", concclui.

