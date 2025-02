Rodrigo Mussi dá opinião sincera sobre BBB 25 sem Boninho: 'Eu tenho certeza'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Rodrigo Mussi comenta sobre a saída de Boninho da Globo e revela suas primeiras impressões do BBB 25

No ano passado, Boninho(63) pegou muitos de surpresa ao anunciar sua saída da Globo após 40 anos. O filho Boni (89) foi o principal responsável pelo reality show no Brasil. O diretor de televisão comandava o BBB desde 2002. Em entrevista ao Críticos do BBB, da TV CARAS, o ex-BBB Rodrigo Mussi (39) dá sua opinião sobre a casa mais vigiada do Brasil sem o Big Boss.

"Eu acho que é um divisor de águas esse Big Brother. O Boninho ficou quanto anos lá, fez acontecer e aí mudou o diretor-geral. É um divisor de águas. Se não der certo, ele vai sair maior do que ele já estava e, se der certo, talvez o Boninho era mais um", confessa.

Rodrigo Mussi relembra a trajetória de Tiago Leifert(44) como apresentador do reality e afirma que o jornalista imprimiu sua marca na casa mais vigiada do país. "Eu confio mais nas ideias do Tiago Leifert do que o Boninho.

O ex-BBB acredita qual deve ser a expectativa de Boninho com esta nova edição do jogo sem ele: É um divisor de águas. Eu tenho certeza, no fundo do meu coração, ele nunca vai falar, mas ele está torcendo para flopar [...] A pressão deve estar gigante", declara.

'MUITO MORNO'

Rodrigo Mussi afirmou que está com expectativas para o reality ser mais movimentado. Ele alerta que é perigoso cravar um favorito logo no início do BBB 25, ainda mais sabendo que o cenário do jogo muda toda hora.

"Ainda estou achando morno, bem morno. Tem gente que ainda não pegou o jogo. O Big Brother é muito dinâmico, quando um jogador pega para tentar jogador, mas até agora eu vi muito morno", declara o ex-BBB.

Mussi relembra participação no BBB 22 e confessa que não gostaria de receber o título de planta: "Eu preferia ser um vilão do que ser uma planta. Planta não dá. Eu fiquei lá no Big Brother, eu movimentei de alguma maneira. Se eu fui vilão, não sei, mas eu sai dali com um nome bem legal. Eu prefiro ser um dos dois, protagonista ou vilão, óbvio do jogo! Do que ser uma planta", finaliza o ex-BBB Rodrigo Mussi.

