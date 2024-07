Irmã do ex-BBB Davi desabafa: ‘Ele não pode nem respirar’

Irmã do ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito faz desabafo após ele ser alvo de críticas por causa de uma foto nas redes sociais

Irmã do ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito se pronunciou sobre as últimas notícias envolvendo o seu irmão. Ele foi alvo de críticas ao dizer que estava com febre e mostrar uma foto de um termômetro que está na internet, demonstrando que a foto não foi tirada por ele. Com isso, a irmã dele defendeu o rapaz ao pedir para que ele fique em paz.

"Ele não pode nem respirar mais. Eu já informei isso a ele hoje… Ele não pode respirar, ele não pode beber, ele não pode sair, não pode jantar, não pode ir na praia, não pode nada… Tudo a mídia tá em cima dele. Eu disse a ele. É um contexto muito grande. Eu falei: Se você tivesse a noção de que perdeu a liberdade…”, disse ela.

E completou: "Parem com isso. Isso aí mata. Vocês suporem alguma coisa e saírem postando. Todo mundo em cima de uma narrativa só, de um contexto só. Eu postei isso para tranquilizar o coração de vocês”.

Então, Raquel desabafou que também se sente pressionada. "Eu prometi para mim mesma que não queria mais entrar no assunto, eu estou atrás de objetivos e tenho planos. O quanto que sou cobrada, vocês não têm noção. Eu tenho o direito de viver, de fazer as coisas. De estar na rua e receber uma ligação… Ficar ligando e ligando. Na mente de vocês eu resolvo tudo… Deixa o menino respirar um pouco também. Falei com ele: vai descansar, se recupere, toma um chá de camomila”, afirmou.

Affair desabafa sobre bolo de Davi:

Em suas redes sociais, Tamires Assis contou que ainda teve que comprar uma nova passagem para casa e esperar por mais algumas horas no aeroporto. Ela também afirmou ter recebido a foto de um termômetro: "Boa noite, gente. Estou aqui no aeroporto de Brasília, minha conexão para Salvador, mas vou ter que retornar daqui até Manaus, por uma decisão que o Davi teve”, disse.

“Ele disse que não estava bem e eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre, dizendo que ele estava passando muito mal", relatou Tamires, que conheceu o campeão do reality show durante o Festival de Parintins, no Amazonas, e logo em seguida, engatou um romance com ele.