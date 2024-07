Ex-BBB Lumena Aleluia dá 'puxão de orelha' em Davi Brito

Após o campeão do BBB 24 Davi Brito se envolver em polêmicas recentemente, Lumena Aleluia decidiu aconselhar o rapaz e resgatou a própria experiência

Após o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, apontar que Davi Britoteria perdido um contrato milionário, a ex-BBB Lumena Aleluia deu um "puxão de orelha" no campeão do BBB 24. Ela apontou que ainda havia tempo para ele ressignificar a sua jornada nas redes sociais. O post em solidariedade ao influenciador veio após ele se envolver em uma polêmica com Tamires Assis, com quem vivia um affair.

"Invista em casa, Davi, mas invista em uma equipe! Se até eu que saí cancelada e nunca cheguei perto de bater um milhão de seguidores fui acolhida por grandes marcas de distintos nichos, você também consegue. Está autorizado a ressignificar a sua jornada pois ainda dá tempo", escreveu a influenciadora.

No X (antigo Twitter), Lumena também respondeu alguns seguidores: "Ganhou muito dinheiro com as publis, mãe?", perguntou um deles. "Deu para pagar os advogados", respondeu a influenciadora, tirando risadas dos admiradores. A influencer recebeu uma série de ataques após a saída do BBB 21.

Ela também concordou com um comentário, onde uma pessoa apontava que Davi tinha chances de crescer, mas que deveria "acordar" antes: "Queria que ele acordasse para a vida, Lumena. Ele é um moleque brilhante, mas que está perdendo a chance de crescer", disse. "Fico triste com isso... É uma pena", pontuou Lumena.

Invista em casa Davi, mas invista em uma EQUIPE. Se até eu q sai cancelada e nunca cheguei nem perto de bater 1 milhão de seguidores….fui acolhida por grandes marcas de distintos nichos, vc também consegue.

Tá autorizado a ressignificar sua jornada pois AINDA DÁ TEMPO. pic.twitter.com/W6bFXcIKKr — Lumena (@LumenaAleluia) July 19, 2024

Davi perde contrato após quebra de medidas contratuais

De acordo com Perline, o influenciador teria irritado a casa de apostas com quem tinha assinado contrato, após compartilhar um vídeo de um cantor contratado pela empresa concorrente da marca. Com isso, medidas contratuais foram rompidas e a corporação teria encerrado o contrato com Davi.

Com o fim da parceria, o influenciador deixaria de receber R$ 300 mil e 20% das apostas feitas por ele. Apesar dos comentários sobre o assunto, a equipe de comunicação do campeão do Big Brother Brasil ainda não se pronunciou sobre o caso.