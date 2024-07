Ex-BBB Kerline revela desafios de morar em São Paulo sendo nordestina: 'Não é fácil'

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Kerline celebra mudanças positivas em sua vida e garante que estar ao lado de bons profissionais foi importante

Uma das ex-BBBs mais populares nas redes sociais, Kerline Carodoso confessa que a estadia em São Paulo não foi nada fácil nos primeiros meses de sua mudança. Morando na capital paulista há alguns anos, a cearense conversou com a CARAS Brasil sobre as novidades de sua vida e garante que a adaptação ainda lhe rende algumas dificuldades.

"Não é fácil [morar em São Paulo], principalmente no meu caso que tinha um caso de amor com caranguejo na praia todo final de semana", brinca a nordestina, que qualquer tempinho livre faz questão de aparecer na praia para dar uma retocada no bronzeado.

"Mas brincadeiras à parte, eu sempre tentei levar minha vida com leveza e alto astral, acho que essa foi a receita que me fez ser abraçada por essa cidade que hoje posso chamar de meu lar".

A influenciadora ainda completa revelando que já vivenciou situações de constrangimento por ser nordestina em São Paulo, mas prefere focar em episódios que lhe trazem retorno positivo. "Sobre as críticas, elas sempre vão existir, mas cabe a você ter filtro das que vão te ajudar a ser alguém melhor", diz.

Considerada um case de sucesso para quem trabalha com o mundo da publicidade e internet, já que foi a primeira eliminada de sua temporada do Big Brother Brasil, Kerline revela que ter a ajuda de uma equipe especializada foi importante para conseguir driblar as barreiras do mercado.

Em meio a crises como a do também ex-BBB Davi Brito, que tem sido criticado por não ter ajuda de profissionais, Ker defende suas parcerias. "Sempre gostei de me aliar a bons profissionais quando não sabia fazer algo. A gente não nasce sabendo de tudo, então acho importantíssimo se aliar a pessoas que vão te ajudar a crescer", afirma.

Com um público fiel nas redes sociais, Kerline, que antes mesmo do BBB 21 já era conhecida como uma influenciadora local de Fortaleza, confessa que tem vivido um verdadeiro sonho ao ver tudo o que construiu nos últimos anos. "Muitas vezes eu olho pra trás e penso: como valeu a pena todo meu esforço e vontade de construir uma vida melhor pra mim e pra minha família", frisa.