Ex-BBB Gabriel Fop faz desabafo e diz que sente falta do anonimato

O ex-BBB Gabriel Fop usou as suas redes sociais para fazer um desabafo e afirmou que sente muita falta da época de anonimato

Nesta quinta-feira, 17, o ex-BBB Gabriel Fop usou as suas redes sociais para fazer um desabafo e comentou sobre o lado ruim da fama. O famoso afirmou que sente falta da época do anonimato, antes de entrar no reality show da Rede Globo.

"Não me sinto bem há muito tempo. Fico de risadinha aqui, mas no conforto de casa estou desconfortável. De 2023 para cá muitas coisas aconteceram, mas infelizmente as coisas boas não conseguem superar as ruins. Hoje em dia, me sinto cansado de trabalhar nesse meio sujo. Um bando de safado que só liga para como está o topete na tela", começou ele em seu Instagram Stories.

Em seguida, ele admitiu que sente falta da sua vida de antes. "Cansei dessa superficialidade. Nem sei por que eu estou surpreso, sempre soube que não era isso. Sinto falta da minha vida das antigas. Era tudo real", afirmou.

Para concluir, Gabriel afirmou que pretende se afastar um pouco das redes sociais. "Daria tudo para voltar em 2022 quando a minha única preocupação era se tinha onda no mar. Sinto que nunca mais fui a mesma pessoa depois de tudo isso, tomaram a minha alegria e a minha autoestima. Vou dar um tempo disso tudo, existe um mundo inteiro fora das redes sociais", finalizou.

Gabriel Fop opina sobre BBB24

Gabriel Fop aprovou o BBB 24. O modelo esteve de olho em tudo o que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à Contigo!, o influenciador digital elogiou a narrativa do programa e alfinetou Giovanna Lima por sua atuação morna no jogo.

"Eu assisti bastante o meu [BBB 23] porque como saí cedo então consegui acompanhar de fora. Eu consegui acompanhar muita coisa, tem muita coisa de fora, não sei se é porque participei do outro, mas estou achando esse muito mais legal de assistir, mais leve, está tendo embates com pessoas diferentes e cada um assume um protagonismo uma hora", opinou.

Segundo eliminado da temporada passada, Gabriel foi advertido por Tadeu Schmidt por conta do seu comportamento com Bruna Griphao. Se recebesse uma nova chance no programa, ele afirmou que adotaria uma postura mais discreta. "Eu chegaria mais tranquilo sem muito jogo e gente boa porque quanto mais você se esconde no jogo mais tempo você dura. Torceria para ficar o menos visível possível", disse.

O modelo comparou em tom irônico uma possível volta à casa mais vigiada do Brasil com a participação de Giovanna no BBB 24. A participante passou mais da metade da temporada com o pé quebrado e se livrou dos paredões. "Do nada ela está lá e está sem um jogo. Eu torceria o pé, resumindo", disse aos risos.