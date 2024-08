Ex-BBB Amanda Gontijo relata perrengue antes de casamento no civil: ‘No aeroporto’

Em entrevista à CARAS Brasil, Amanda Gontijo conta detalhes do casamento no civil

Amanda Gontijo (33) disse ‘SiM’ ao cirurgião plástico Danilo Monteiro em casamento no civil, nesta quarta-feira, 21, em São Paulo. O evento contou apenas com familiares e os padrinhos que prestigiaram a união do casal e celebraram a nova fase com um almoço pra lá de especial.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB revela que passou a ‘lua de mel’ no luxuoso hotel Rosewood e brindaram a dois ao novo ciclo de felicidades. A modelo entrega que antes da cerimônia, enfrentou perrengue para desembarcar na capital paulista. Isso porque ela estava em Santa Catarina ‘presa’ no aeroporto e impedida de embarcar por conta de um nevoeiro que obrigou companhias aéreas a mudar todo cronograma.

“Foi tudo melhor do que eu imaginava. Nós tivemos um dia incrível, não havíamos planejado nada, inclusive estávamos em Santa Catarina em um congresso e e ficamos presos no aeroporto, um dia antes devido ao grande nevoeiro. Eu sempre dei mais importância para o casamento religioso, e achava que o casamento no civil seria mera formalidade”, revela a estrela.

Apesar do contratempo, tudo ocorreu da melhor maneira possível. O casal tocou votos e beijos apaixonados na frente dos escolhidos a dedo para o casamento no civil. Gontijo conta que de última hora decidiu ter uma prévia do que será a sua lua de mel com o marido em novembro, quando deve subir ao alta em cerimônia religiosa em Trancoso, na Bahia.

“Foi tudo perfeito, com poucos amigos , na verdade os padrinhos, e fomos comemorar nossa lua de melem um hotel que sonhava em me hospedar, e a ocasião, deixou essa hospedagem mais memorável ainda”, conta ela, que foi pedida em casamento durante viagem romântica à Tailândia.

Na ocasião, Danilo surpreendeu Amanda com um anel de brilhantes avaliado em R$ 10 mil. Para o casamento, a regra de não economizar continua. O casal está preparando uma cerimônia tradicional ao ar livre para um seleto grupo de convidados em um dos cortões turísticos mais famosos do Brasil.