Estrela de 'Grávida aos 16', Autumn Crittendon, é encontrada morta e causa é investigada

Autumn Crittendon, que ficou conhecida como protagonista do reality show 'Grávida aos 16', da MTV, tinha 27 anos e deixou três filhos

Morreu, ao 27 anos, a estrela do reality showGravida aos 16 anos, Autumn Crittendon. A jovem, que era mãe de três crianças, foi encontrada inconsciente no último sábado (20) e foi socorrida, mas não resistiu. De acordo com o TMZ, o padrasto da artista foi quem se deparou com a jovem desmaiada e acionou socorro. No momento, autoridades trabalham para entender a causa da morte, como apontou o portal norte-americano.

Autumn morava no Condado de Herinco do estado da Virginia, nos EUA, em uma casa com os filhos, a mãe e o padrasto dela, onde foi encontrada praticamente morta. Ao ser socorrida, a jovem passou por uma reanimação, mas não resistiu. Apesar da causa da morte seguir desconhecida, o corpo da estrela passará por alguns exames.

Segundo o portal, que conversou com fontes próximas a ela, pouco antes de morrer, a artista se queixava de problemas estomacais, como azia, para o que deveria procurar por um especialista futuramente. O depoimento fez com que trabalhem sobre a hipótese de que Autumn tivesse algum problema de saúde, o que pode ser a causa da morte.

Nas redes sociais, a irmã dela, Misty, lamentou a perda da jovem, mas também, acendeu um alerta na cabeça de fãs do reality, que ponturam que o textão poderia ser um alerta ao ex da artista, Dustin Franklin:

"Minha queria irmã, minha gêmea, minha referência e mundo. Você roubou a mãe de seu bebê. Você fez uma mãe e um pai enterrarem sua filha mais nova. Você roubou meu filho de sua outra mãe. Você roubou minha única amiga", escreveu Misty.

O relacionamento estrelado de Autumn e Dustin Franklin

Assim como Autumn, Dustin fez sucesso como protagonista de Grávida aos 16, já que era o pai do primeiro filho da artista, Drake, que causou sua participação no reality. O programa da MTV se popularizou mundialmente e contava diferentes histórias de adolescentes que se tornaram mãe antes da maioridade.