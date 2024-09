Esposa de Marcio Garcia compartilha como a diferença na criação dos filhos influencia no casamento

Nas redes sociais, Marcio Garcia e a esposa, Andréa Santa Rosa, abordaram os desafios de um relacionamento longo e impacto da criação dos filhos

Nesta segunda-feira, 30, Marcio Garcia e a esposa, Andréa Santa Rosa, usaram as redes sociais para conversar com os seguidores sobre a rotina de um casamento. Juntos há mais de 20 anos, o ator e a modelo refletiram sobre os desafios de uma relacionamento longo e a criação dos filhos, Pedro, de 20 anos, Nina, de 18, Felipe, de 13, e João, de 9 anos de idade.

"Tem gente que pensa que a gente não tem discórdia, que a gente não discorda em nada, que é tudo maravilhoso. Não é bem assim, né, amor? A gente de vez em quando diverge de opinião", iniciou Marcio. "Muito, aliás. E tem muita gente que fala que o que segura o casamento são os filhos, mas, no nosso caso, acho que o que atrapalha a gente é muito essa questão, porque eu penso completamente diferente de você na educação das crianças", completou Andréa.

Na sequência, a modelo explicou que é mais permissiva, dando menos limites para os filhos. "Meus limites são na questão da saúde, dos estudos, foco muito mais nisso até do que você [Marcio]. Cobro muito das crianças", compartilhou a esposa do ator, que também contou que devido a essa persistência, o filho mais velho do casal, Pedro, é muito dedicado aos estudos e comemora quando alcança boas notas.

Ainda durante o vídeo, o ator contou que o filho chegou a pensar em trancar a faculdade. Para fazê-lo mudar de ideia, Marcio prometeu um bônus ao primogênito quando concluir o curso: além de dinheiro, ele ganhará um carro.

Mas mesmo assim, o artista garantiu que não dá moleza aos filhos. "A tendência dos filhos quando os pais têm uma condição mais favorável é se acomodar um pouco, imaginando que um dia vai ter uma herança", apontou

"Nosso papel como pai e mãe é tentar dificultar um pouco, mas essa aqui [a esposa] facilita muito", acrescentou o apresentador. Como exemplo, Marcio relatou que, embora o filho já more sozinho, Andréa faz compras de supermercado às escondidas e manda entregá-las na casa dele. "Obviamente, o que eu posso ajudar, eu vou ajudar, porque eu sei que você está difícil para ele. Ele já está longe da gente. Está sozinho e estudando pra caramba. Com a Nina, é ainda pior, porque está nos Estados Unidos, mais longe ainda e tem a questão do frio", disse ela.

"Casamento é um dia depois do outro, é uma reconquista. Eu mando muito videozinho para Andréa sobre essa coisa do relacionamento, do amor, do sexo e como isso é importante na vida do casal. Por mais que tenha uma um monte de filho, a gente tem que estar atento ao outro. Eu a ela e ela a mim. E nesse tempo de qualidade", refletiu Marcio.

