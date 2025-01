Erro imperdoável em cena de Viola na novela Mania de Você dá o que falar na internet

Telespectadores ficam revoltados com detalhe inesperado em cena da novela Mania de Você: ‘Não é possível!’

A novela Mania de Você, da Globo, gera vários comentários dos telespectadores nas redes sociais e um erro na história não passou despercebido. Nesta semana, uma cena de Viola (Gabz) deu o que falar e foi duramente criticada pelos internautas por causa de um erro imperdoável.

Nas cenas, Viola conseguiu escapar do cativeiro de Mavi (Chay Suede) ao parar de tomar o remédio que a deixava dopada. Ela deixava as cápsulas de remédio escondidas embaixo do travesseiro. Dias depois, ela reuniu os remédios e usou o medicamento para fazer os seguranças dormirem. Porém, esta cena viralizou por um deslize da produção.

Isso porque Viola colocou as cápsulas de remédio inteiras dentro da comida dos seguranças. Ela não abriu as cápsulas para colocar apenas o pó do medicamento, que seria a atitude esperada. Ela apenas jogou os remédios inteiros dentro da comida.

Com isso, os internautas detonaram o erro da cena. “Todo dia testando a inteligência do telespectador. Hoje foi a Viola jogando cápsulas inteiras de remédio na comida”, disse um internauta. “A Viola jogando as cápsulas em vez de abri-las e jogar o remédio que fica dentro”, afirmou outro. “A Viola jogou os comprimidos inteiros dentro da panela ao invés de abrir as cápsulas e jogar o pó. Não é possível”, afirmou mais um.

Confira o resumo dos capítulos da novela Mania de Você para o período de 2 a 04 de janeiro de 2025:

Capítulo 100 - Quinta-feira, 2 de janeiro

Viola obriga o piloto a seguir para o Rio, no meio de uma tempestade. Mavi avisa que o helicóptero foi sabotado, mas Viola não acredita e manda o piloto seguir viagem. Tomás se abriga com Evelyn na casa de Berta, por causa da chuva. Leidi diz a Evelyn que acha que Sirlei está gostando de Berta O piloto manda Viola pular do helicóptero para tentar se salvar. O bombeiro avisa a Mavi que o helicóptero caiu. Luma tenta consolar Mavi. Michele acusa Mavi de ter causado o acidente. Volney diz a Mércia que Mavi queria matá-lo. Luma avisa a Rudá sobre o acidente de Viola.

Capítulo 101 - Sexta-feira, 3 de janeiro

Rudá se desespera e hostiliza Luma. Diana admira a preocupação de Hugo com a família de Iarlei. Dhu expulsa Edmilson de sua casa e convida Wagner para morar com ela. Mércia faz um acordo com Volney. Luma lamenta para Mavi que nunca teve uma família. Mavi pede perdão a Luma e sensibiliza a jovem. Mércia vibra ao ver Mavi e Luma juntos.

Capítulo 102 - Sábado, 4 de janeiro

Mavi diz a Luma que reencontrou a paz ao seu lado. Mércia incentiva Mavi a procurar Iberê. Luma cria um prato em homenagem a Viola para servir no restaurante. Mavi convida Luma para jantar. Nahum diz a Rudá que Moema sente que Viola está viva. Iarlei confronta Robson por assediar Bruna. Hugo demite Robson. Hugo convida Gael para ser gerente do Maresia. Mavi e Luma se surpreendem com uma festa surpresa de casamento, anunciada por Mércia.

