Eriberto Leão curte folga de 'Mania de Você' com o filho em praia no RJ

O ator Eriberto Leão aproveita a folga extra para jogar altinha com o caçula, Gael, e dar um mergulho no mar do Leblon nesta quinta-feira, 26

Na manhã desta quinta-feira, 26, o ator Eriberto Leão, de 52 anos, foi clicado acompanhado do filho mais novo, Gael, de 7 anos, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. No ar como Robson, na novela das 21h da Globo, Mania de Você, o artista aproveitou o dia de folga extra do trabalho para curtir uma praia ao lado do caçula, fruto do casamento com a atriz Andréa Leão.

Em pleno calor carioca de 30°, Leão foi fotografado enquanto dava um mergulho no mar e se divertia com Gael na areia. Pai e filho aproveitaram para jogar altinha na beira do mar. E depois, foram vistos indo embora enquanto caminhavam pela orla.

Confira, abaixo, os registros:

Eriberto Leão aproveita folga extra de "Mania de Você" e curte praia no Rio ao lado do filho, Gael - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Eriberto Leão aproveita folga extra de "Mania de Você" e curte praia no Rio ao lado do filho, Gael - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Eriberto Leão aproveita folga extra de "Mania de Você" e curte praia no Rio ao lado do filho, Gael - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Eriberto Leão aproveita folga extra de "Mania de Você" e curte praia no Rio ao lado do filho, Gael - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Homenagem à esposa

Eriberto Leão, que recentemente esteve em cartaz nos cinemas com o filme Inexplicável, compartilhou um clique raro de sua esposa, Andréa Leão, que completou mais um ano de vida no dia 11 de novembro, em seu perfil no Instagram.

Na ocasião, o ator compartilhou uma foto em que a amada aparece sorridente em meio à natureza e dedicou uma mensagem especial à ela. "Hoje é o dia dela! O amor da minha vida, o amor da vida dos meus filhos, a mulher que faz a minha vida evoluir, que me faz ser um homem melhor a cada dia", escreveu na legenda. Confira o clique!

Leia também: Eriberto Leão chama atenção ao postar foto com o filho: 'Lindos'