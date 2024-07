Empresa de Ana Hickmann desmente acusações de ex da apresentadora

Após acusações do ex-marido de Ana Hickmann, empresa da apresentadora rebateu alegações: 'Tentativa de manchar o nome'

Nos últimos dias, o ex-marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa, lamentou em suas redes sociais não ter sido convidado para o relançamento de 'Além do Olhar', marca da apresentadora da Record TV. Na ocasião, ele alegou que também seria sócio do empreendimento.

A informação, no entanto, foi desmentida pela empresa através do setor jurídico. O portal LeoDias teve acesso a nota emitida pela Ado Franchising Ltda (Além do Olhar), onde afirmam que Alexandre nunca fez parte da franqueadora.

"O Sr. Alexandre Bello Correa, nunca integrou o capital societário da franqueadora Ado Franchising Ltda., que atualmente é composto pelas empresas Lourenço Participações e administração Ltda., representada por Rozineide Rosa Lourenço; Hickmann Moda Fashion Ltda., representada por Ana Lúcia Hickmann Correa; Bejota Participações e Administração Ltda., representada por Bones Ferreira Gonçalves Júnior; e Hickmann House Ltda., representada por Ana Lúcia Hickmann Correa", diz o comunicado.

Em outro trecho do documento, a empresa de Ana Hickmann ressaltou que o empresário deixou a função de administrador de outro empreendimento da famosa em 2023, logo após a apresentadora anunciar publicamente o fim do casamento.

"O Sr. Alexandre Bello Correa, desde novembro de 2023 foi desconstituído da função de administrador da empresa Hickmann Moda Fashion Ltda., através da alteração realizada no Contrato Social da referida empresa, no qual o Sr Alexandre Bello Correa também assinou, sendo tal ato devidamente registrada perante os órgãos responsáveis, razão pela qual, inexiste participação e/ou relação direta com a Franqueadora", informaram.

"Deste modo, a alegação publicada pelo Sr. Alexandre Bello Correa, não possui qualquer respaldo jurídico, não passando de uma tentativa infame de manchar o nome da marca da franqueadora que tomará todas as medidas cabíveis, para esclarecimento dos fatos e coibir reiterações", completou a empresa.

Ana Hickmann fala de superação

Nesta segunda-feira, 22, Ana Hickmann compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo com alguns momentos marcantes que viveu recentemente. Entre eles estão uma palestra sobre violência doméstica e uma viagem que fez ao lado do noivo Edu Guedes e do filho Alexandre, de nove anos, fruto do seu antigo casamento com Alexandre Correa.

Para narrar o vídeo, a apresentadora usou um áudio sobre superação. "Se existe uma coisa que consigo reconhecer a cada dia que se passa, é que não há tempestade que me faça esquecer que sempre o sol vem depois".

Na legenda, Ana ainda escreveu uma frase de positividade e desejou uma boa semana aos seguidores. "Que a gente nunca esqueça que o sol está ali, pronto para brilhar para a gente de novo. Tudo passa! Boa semana", escreveu ela.

Ana Hickmann terminou o seu relacionamento de mais de 20 anos com Alexandre Correa no ano passado, após ser vítima de violência doméstica. Agora, a famosa está noiva de Edu Guedes, com quem já mantinha uma amizade antiga.