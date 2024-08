Em Miami, Brunna Gonçalves esclarece motivo da viagem: 'Cara de mãe?'

Casada com Ludmilla, Brunna Gonçalves esclareceu aos seguidores o motivo da viagem, após especulações de que a família aumentaria em breve

Brunna Gonçalves está em Miami com Ludmilla e atiçou a curiosidade dos seguidores sobre o motivo da viagem. A principal especulação dos seguidores foi a de que o casal estaria por lá para dar início ao processo de fertilização in vitro, algo que já foi dito como um interesse das duas para aumentar a família. No entanto, Brunna esclareceu, nesta segunda-feira (27), que a viagem não tem ligação com o desejo do casal de se tornaram mães.

"Estava eu olhando os comentários da foto que eu postei ontem e, gente, só dá isso: que eu estou com cara de mãe, perguntam se eu estou grávida. Se eu estou comendo muito é porque 'gestante come mesmo'. Galera, eu não estou grávida!", reforçou a influenciadora.

Bem humorada, Brunna ainda deu algumas batidas fortes na barriga: "Se eu estivesse grávida, eu faria isso? Eu não estou grávida, não estou! Minha viagem para Miami não é para engravidar. Parem de surtar", concluiu ela.

Recentemente, Brunna já havia rebatido comentários de seguidores sobre a tão esperada gravidez, pois sempre é questionada sobre o assunto: "Fiquem calmos, tranquilos. Não estou grávida, ainda não. Naõ tem nada aqui. Fiquem relaxados, ainda não é o 'Baby Brumilla'", esclareceu.

Brunna e Ludmilla revelam desejo de serem mães

As especulações sobre a gestação começaram quando o casal revelou que estavam na fase inicial do tratamento para que Brunna pudesse gerar um bebê em breve. Ludmilla e a esposa contaram que a dançarina ainda estava no início do processo, realizando alguns exames para conferir se tudo estava adequado para receber o filho, quando estiverem preparadas:

“Reta final dos exames, gente. Falta pouco, falta pouco para essa parte de exames acabar. Acho que esse é o penúltimo, falta só mais um”, disse Brunna no Instagram. Em entrevista a CARAS Brasil, a influencer e dançarina contou que, apesar da ansiedade, ela e a esposa querem seguir o processo com cuidado, sem pular etapas.