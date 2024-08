Em meio à polêmica da amiga Jordan Chiles, Simone Biles passeia com bolsa de R$ 5 milhões

Em meio à polêmica perda do bronze da colega para Ana Barbosu, Simone Biles passeou por Paris com uma bolsa grifada, confeccionada sob encomenda

O fim das competições de ginástica artística, nas Olimpíadas, deixaram Simone Biles mais à vontade na cidade de Paris para curtir um passeio.

Neste sábado (10), a ginasta norte-americana conhecer alguns lugares da cidade e chamou a atenção com o assessório exclusivo usado por ela: uma bolsa da Louis Vuitton que pode ser adquirida de forma exclusiva pela fortuna de R$ 5 milhões.

O "rolê", com direito à look luxuoso, vem após a colega de time da ginasta, Jordan Chiles, perder sua medalha olímpica de bronze da Ana Barbosu da Romênia, em decorrêcia de uma reavaliação das notas do solo final. Até o momento, Biles não se pronunciou sobre o assunto.

A bolsa amarela é feita em couro de crocodilo e é parte da exclusiva coleção da Louis Vuitton, Millionaire Speedy, que chega a custar R$ 5 milhões. O assessório de luxo só pode ser comprado através de encomendas exclusivas e é assinado por Pharrel Willians, cantor e diretor criativo da grife.

Além de exibir o look, Simone mostrou que aproveitou para provar o croaissant, iguaria culinária da frança, e conhecer o famoso Arco do Triunfo que, assim como outros pontos da cidade, está decorado com elementos olímpicos.

Entenda porque Jordan Chiles perdeu medalha

A decisão do CAS - Comitê Arbitral de Esporte foi divulgada mais cedo pela Euronews, após a Federação da Romênia recorrer à autoridade para reavaliar as notas de suas atletas Ana Barbosu e Sabrina Voinea, no solo final olímpico.

Antes da decisão, Jordan Chiles estava com a medalha de bronze e chegou a subir no pódio atrás de Rebeca Andrade e de Simone Biles. Durante os Jogos, a nota de Jordan foi aumentada após a comissão dos EUA recorrer, o que mandou Ana Barbosu para o quarto lugar, que já comemorava o bronze.

No entanto, após o recurso da Romênia, a autoridade determinou que a medalha deve ser dada a Ane, o que fez com que Chiles ficasse desfavorecida não somente em uma, mas em duas posições, pois, o CAS analisou também que a norte americana estourou o tempo de apresentação.