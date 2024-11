Em 1ª entrevista, Jout Jout revela como está sua vida após deixar internet

Afastada da internet desde 2021, a youtuber e jornalista Jout Jout falou sobre a decisão de se afastar das redes sociais

Afastada da internet desde 2021, a youtuber e jornalista Julia Tolezano da Veiga Faria, mais conhecida como Jout Jout, falou sobre a decisão de se afastar das redes sociais. Em uma conversa no podcast De Saída: A Vida Fora da Internet, feito por Beatriz Trevisan e Chico Felitti, ela admitiu sentir saudade de seu antigo trabalho, mas que não pretende voltar para o ramo.

Atualmente, Jout Jout vive em uma cidade com apenas mil habitantes - cujo nome não foi revelado. Ela mora em uma casa simples, sem internet e televisão. Ao ser questionada se já conseguiu se desvencilhar de Jout Jout, ela respondeu: "Sim. A minha vizinha na Chapada, onde eu tenho um terreno, é da roça, sempre viveu ali. Ela não teve acesso à internet, está tendo agora com WhatsApp e áudio. Eu sempre passo na casa dela, indo para o [meu] terreno, a gente conversa… depois de 50 encontros que a gente já teve ela falou: ‘Vem cá, você trabalha com o quê?'”.

Em seguida, ela contou que almejava esse anonimato. "Era isso que eu queria. A gente partia da conversa de um lugar igual. Um lugar de 'eu não te conheço'. 'Você não me conhece'. E a gente traz coisas sem esperar quase nada uma da outra".

Sobre o tal lote em alguma Chapada brasileira, ela detalhou: “A gente passou três meses na Chapada, nesse terreno. É um terreno que a gente construiu uma casinha de pedra e palha, só um quadradinho, só para ter um teto, uma parede e um chão”.

Ao ser questionada a respeito dos comentários do público pedindo a sua volta e se sente falta de seu antigo trabalho, Jout Jout respondeu: "Sinto [saudade] de várias coisas. Era muito bom. Eu me diverti muito, foi muito divertido ser youtuber do jeito que eu fui, pelo menos. Eu vim pra Terra pra conversar, essa é a minha missão."

A escritora também contou que mudou completamente após se tornar mãe. "Me emociono, porque é inexplicável. Sabe quando falam assim: 'Você vai se tornar mãe e tudo vai mudar'. E você fala: 'Ah tá bom'. Vai mesmo. Você não imagina como vai ser, é outra parada. Não tem como alguém te avisar o que vai ser, só você [...] é um assunto que eu definitivamente não quero falar na internet."

Veja a entrevista completa:

Veja a última publicação de Jout Jout no Instagram: