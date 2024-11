Lembra dela? Jout Jout reaparece na internet após vários anos afastada

A youtuber Jout Jout está de volta! Ela compartilhou um novo vídeo em cenário rural para anunciar seu retorno ao trabalho

A youtuber Jout Jout está de volta! Ela se afastou da internet em 2021 e decidiu reaparecer nesta segunda-feira, 11, com um novo vídeo no Instagram. Sem áudio, ela apareceu tirando a roupa do varal em um cenário rural.

A estrela usou o vídeo sem som para anunciar um evento que fará em Ouro Preto, Minas Gerais, nesta semana. Além disso, ela compartilhou uma mensagem escrita para contar o motivo para ter se afastado da internet de forma repentina e no auge da fama.

"Eu parei de fazer vídeos por motivos vários, mas um deles, um dos mais importantes, é que eu não tinha mais muito o que falar, sabe como? Chega esse dia na vida de um youtuber. Influencer? Nem sei como se chama mais”, disse ela, e completou: “De qualquer forma, eu busco seguir uma linha que é: se não tem algo a falar, não fale nada. Vejo como uma gentileza com quem está ouvindo”.

Por fim, Jout Jout disse: "Quando me percebi sem conteúdo, saí do mundo virtual com vontade, vivi atentamente o que se apresentou na sequência, fiz anotações, e agora percebo que tenho coisas pra falar de novo. Me repreenchi. E por isso o encontro. Pra gente conversar. Animada”.

Jout Jout teve um filho

A influenciadora Jout Jout foi mãe em segredo após se afastar totalmente da carreira. A informação foi revelada nas redes sociais pela mãe da youtuber, Marize Tolezano. Ela contou a história em uma publicação.

O post informa que ela passou a morar isolada em um sítio e deu à luz no jardim. Não há informações sobre o dia em que o bebê nasceu e nem sobre o pai da criança. Ela também não mostrou qualquer foto do netinho.

"Foi nesse cenário, natureza exuberante de São Pedro da serra, que me tornei vovó de um lindo menino. Foi mágico ver a Julia parir em casa, quase no jardim, apesar de todo o medo que eu tinha. Fomos nos esquecendo da perfeição do milagre da vida, do poder que Deus nos deu de trazer à vida um ser que se formou dentro de nós. É claro que devemos muito à medicina, às cirurgias necessárias, mas ver uma criança nascer dentro do fluxo natural da vida é uma emoção e experiência inexplicáveis!", disse a avó.