Eliana impressiona ao surgir com a mãe e a irmã: "Genética de milhões"

A apresentadora Eliana encantou os fãs das redes sociais ao mostrar um clique em que aparece ao lado de sua mãe e de sua irmã

A apresentadora Eliana encantou os fãs das redes sociais ao mostrar um clique fofo em família. Na imagem compartilhada no feed do Instagram nesta quinta-feira, 18, ela aparece ao lado da mãe e da irmã. "TBT com minha rede de apoio e amor. Minha irmã e mãe", escreveu ela legenda.

"Qual a mãe e qual a irmã, genética dessa família é linda", brincou uma. "Genética de milhões. Todas lindas", escreveu outra. "Coisa maravilhosa é ter uma rede de apoio dessa. Muito amor, saúde e paz para vocês", postou a cantora gospel Fernanda Brum.

Tanto a mãe de Eliana, Eva, quanto a irmã, Helena, são discretas nas redes sociais e vivem longe dos holofotes. Já o pai da apresentadora, José Bezerra, faleceu no início deste ano, aos 92 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana homenageia a mãe no Dia das Mães

Recentemente, no dia das mães, a loira se reuniu com a mãe e se declarou nas redes sociais. A apresentadora publicou uma foto em que Eva aparece sorridente e toda produzida

"Quando me perguntam quem me inspira, aí esta a resposta: Dona Eva, 84 anos de pura energia positiva, generosidade e amor. Esta foto foi de ontem aqui em casa. Aliás, como é bom te receber aqui. A casa ganha mais vida com sua presença", iniciou ela na legenda.

E continuou: "Essa mulher é admirável por suas conquistas e soube passar com grandeza, caráter e inteligência emocional por todos os obstáculos da vida. Sempre coerente em suas falas e atitudes. Como isso é importante. Aprendo todos os dias com ela".

"Obrigada por ser esse baita exemplo de mulher e mãe. Cada ano que passa te admiro mais e a senhora sabe disso. Te amo Evinha , sem vocÊ não seria possível. Que Deus abençoe a vida de todas as mãezinhas hoje e sempre. Feliz dia pra nós", encerrou. Veja: