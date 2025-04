Fora da Record, Celso Freitas reaparece na Globo e manda recado

Cerca de um mês após deixar a Record, o jornalista Celso Freitas reapareceu na tela da Globo em um momento especial. Veja como foi

Cerca de um mês após deixar a Record, o jornalista Celso Freitas reapareceu na tela da Globo em um momento especial. Ele participou do programa Encontro com Patrícia Poeta nesta terça-feira, 22, para prestar uma homenagem a Fátima Bernardes. Durante sua participação, ele recordou os tempos em que apresentaram juntos o Fantástico e compartilhou memórias dos bastidores.

Em sua aparição, ele celebrou: "Oi, Fátima, quanto tempo, hein? É um prazer poder falar com você depois de tantos anos, e poder relembrar momentos que dividimos na apresentação do Fantástico, ao lado da Sandra Annenberg", iniciou ele.

"Aliás, nós três fomos os primeiros a apresentar o programa de corpo inteiro, caminhando pelo cenário. O importante é que, durante anos, nós transmitimos muitas alegrias, e também momentos marcantes, que ficam registrados na memória do público brasileiro", continuou o jornalista.

Ele também relembrou coberturas marcantes que fizeram e momentos nos bastidores. "São memórias, né? Eu lembro de você uma vez ter me agradecido por incentivá-la a não permitir que mudassem o seu corte de cabelo, lembra? E quando você teve os trigêmeos, eu pedi à minha mulher, a Sueli, que te presenteasse com uma pulseira para cada um dos seus filhos", contou. E Fátima afirmou que ainda guarda o presente.

"Olha, Fátima, eu quero aqui cumprimentar, dar parabéns por sua trajetória profissional, e por fazer parte desses 60 anos da Globo. Patrícia [Poeta], parabéns a você também, por reverenciar os profissionais que construíram essa história durante todos esses anos", encerrou.

Fátima Bernardes guarda dica de Celso Freitas

Em seguida, Fátima Bernardes relembrou uma dica importante que recebeu do colega de profissão. "O Celso me deu uma dica quando era repórter. Na época, ele fazia o Globo Repórter e o JN, e ele me falou assim: 'quando você for gravar um off, você pede para ver a imagem. Veja a imagem para você dar ênfase para o que realmente está acontecendo'. Foi uma dica que eu guardei. Um beijo, Celso, adorei te rever. Muito obrigada!", disse.

Veja como foi o momento: