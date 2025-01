Eduarda Gutierrez revela choque com a maternidade aos 20: 'Tudo mudou'

Influenciadora digital com mais de 5 milhões de seguidores, Eduarda Gutierrez abre o coração sobre maternidade

Eduarda Gutierrez (20) vive a experiência da primeira maternidade. Mãe da pequena Maitê Maria, de apenas 1 mês, fruto do relacionamento com o cantor de brega-funk Anderson Neiff, ela iniciou o ano de 2025 com a missão de cuidar e educar uma criança em meio aos desafios do mundo atual.

Apesar de jovem, a influenciadora digital se diz realizada com a chegada da filha. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa, com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, abre o coração sobre a sua nova fase. "Sempre sonhei com esse momento", afirma.

“Vivi a melhor virada de ano da minha vida com a minha filha nos braços. Sempre sonhei com esse momento e foi mágico. A Maitê Maria foi o maior presente que 2024 me trouxe”, declarou a criadora de conteúdo digital.

Animada para o que o futuro reserva, Eduarda conta que teve uma virada na vida ao descobrir que estava grávida. Os pensamentos e questionamentos sobre o que seria da vida ficaram no passado. Hoje mais madura e mãe, ela diz ter encontrado forças para continuar a sua história.

“A gente cresce ouvindo que a maternidade muda a vida de uma mulher, e hoje confirmo essa frase tão clichê. Desde a chegada da minha filha, tudo mudou. Ela passou a ser o centro de todas as minhas decisões, sonhos e a motivação para lutar pelas minhas conquistas”, conta.

Ao lado da filha, a influenciadora deseja acrescentar sua maternidade de primeira viagem aos conteúdos nas redes sociais. Ela revela que seu desejo é seguir inspirando pessoas através do seu alcance como uma figura pública.

