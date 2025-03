Enzo Celulari responde pergunta sobre a ex-namorada Bruna Marquezine

Enzo Celulari surpreende com sua resposta ao ser questionado sobre o fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme

O influencer e empresário Enzo Celulari foi curtir o carnaval em Salvador, na Bahia, e surpreendeu com sua reação ao ser questionado sobre o fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme. Ele já namorou com a atriz entre 2020 e 2021.

Em entrevista ao Portal iBahia, o rapaz foi questionado sobre a solteirice da ex-namorada e ele disse que quer que ela seja feliz. “Eu acho que cada um tem sua vida. Que seja feliz, solteira ou namorando. Tem que estar feliz”, afirmou.

Vale lembrar que Bruna e João Guilherme anunciaram o fim do namoro em fevereiro. A separação aconteceu poucos dias após ela ir até a fazenda do cantor Leonardo para celebrar o aniversário do namorado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por iBahia (@portalibahia)

Homenagem de Enzo Celulari para o irmão caçula

Em fevereiro, Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, completou dois anos de vida. Enzo Celuari, filho da atriz com Edson Celulari, fez questão de compartilhar diversas fotos do pequeno e se declarar para o irmão caçula.

"11/02. Criança de alma pura, coração tranquilo, olhar sincero, sorriso que contagia. Dois anos do nosso milagrinho. Aliás, muito obrigado por esse presente Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Obrigado por ter me escolhido como irmão nessa vida, Bililico. Que papai do céu continue te abençoando, guardando e iluminando abundantemente. Te amo para sempre. Com amor, Nuno. Obs. Hoje ele me ligou por vídeo para celebrarmos a vida dele, coisa mais preciosa", escreveu ele na legenda.

Além de Enzo e Luca, Claudia também é mãe de Sophia, fruto do seu relacionamento com Edson.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Leia também: Claudia Raia chama atenção ao postar fotos com a irmã