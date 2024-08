Dudu Nobre revela reação após Lily abandonar carreira de atleta para investir na música

Em entrevista ao Desconecta Rio, da TV CARAS, Dudu Nobre relembra momento em que Lily revelou que estava abandando a carreira de atleta para virar cantora

Convidado da semana do programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o cantor e compositor Dudu Nobre (50) relembrou um momento marcante em família. O artista revelou a reação que teve quando a primogênita Lily Nobre (22), fruto do relacionamento com a atriz e apresentadora Adriana Bombom (50), anunciou que estava deixando a carreira de atleta para investir na música.

Aos 10 anos, Lily, que se chama Olívia, começou a treinar jiu-jitsu e se apaixonou. Aos 13 anos, começou a praticar crossfit e eventualmente passou a trabalhar o levantamento de peso. Antes dos 18, se tornou campeã mundial de jiu-jitsu e vice-campeã sulamericana em levantamento de peso. Mais tarde, ela resolveu deixar tudo e investir na área musical.

Apesar do pai ser sambista e ela ter o samba presente na vida desde criança, a jovem se identificou com o hip-hop. "Lily é muito talentosa. E quando ela se predispõe a fazer alguma coisa, ela quer sempre (...) Ela é muito competitiva. Ela tinha uma história muito ligada ao esporte. Primeiro, ela foi campeã mundial de Jiu-Jitsu. Depois, a Olivia foi pro levantamento de peso, foi descoberta pelo pessoal da Marinha, foi vice-campeã brasileira sulamericana de levantamento de peso. Quando ela fez 18, o pessoal falou: ‘Olha, ela agora vem a terceiro sargento da Marinha. Vai ter bolsa-atleta (...) Falei: Pô, está bonitão, não vou ter mais essa despesa. Aí, fui falar com ela. Ela disse: ‘Pai, não quero mais esporte, não. Agora quero ser cantora’. Falei: Mentira!”, conta.

“(Lily disse): ‘Vou cantar trap’. Eu falei: Ai, meu Deus. Era mais fácil que tivesse ido pro samba, que eu conheço, né? No trap, a gente não tem esse conhecimento, né? Eu curto também, mas não conheço, assim, como é que é o sistema. E aí, a gente sempre procurando apoiar (...) Depois ela teve essa possibilidade de ir pra Fazenda, que foi bem interessante. E foi uma situação muito louca, né? Porque o timing é uma coisa completamente diferente do que é o nosso timing”, continua Dudu.

O artista relembra bastidores em família, enquanto Lily estava confinada no reality show da Record. A jovem participou da 15ª edição do programa. “Lembro que acontecia um probleminha de manhã, aí você tem aquele período ali de gestão de crise. Aí como é que faz? Tem que se posicionar, coisa e tal. Chegava à tarde, vou fazer o vídeo aqui, pra dar um posicionamento, aí ligava para o pessoal da equipe, que falava: ‘Já teve outro caô lá, aquele já ficou pra trás’. Cara, como pode? De manhã deu uma discussão, depois, no final da tarde você vai defender aquilo, e não, já caducou”, relata.

E por falar em A Fazenda, Dudu Nobre conta que já foi convidado duas vezes para participar do programa: “Quando começou essa onda, me chamaram. Não fui porque não era o foco que eu queria. Tive dois convites para participar. Aí, a mãe dela, a Adriana, participou. É uma coisa também, que vou ser bem sincero, eu sempre chamava, tanto ela quanto a irmã, e falava: Ó, uma hora, vão chamar vocês. A irmã, a Thalita, é toda, mais tímida, mas a Olívia (...). Falei: Uma hora vai rolar. Aí, um belo dia, rolou”.

