Duda Beat relembra preconceito no início da carreira

Duda Beat relembrou que sofreu preconceito no início de sua carreira, principalmente por conta de seu sotaque. A cantora é natural de Pernambuco

Na última segunda-feira, 29, Duda Beat participou do programa Sábia Ignorância, exibido pelo GNT, e revelou que foi vítima de preconceito no início da sua carreira. A cantora, que é de Pernambuco, contou que um produtor não gostou de seu sotaque.

"Lembro que quando fiz meu disco, um produtor super renomado ouviu meu disco, falou que o disco era ótimo, a melodia era ótima, mas disse: 'ela podia mudar esse sotaque, porque não vai pegar aqui no Sudeste'. Tive resistência das minhas músicas tocarem em rádio por causa do meu sotaque, falavam que tinha elementos demais na minha canção", relembrou ela.

No programa, Duda também contou que precisou inovar em seu ofício. "Juntei ao meu sonho, que era fazer a minha música do jeitinho que eu queria fazer, com a minha verdade. Mas também sabia que precisava inovar em algum lugar. Trazer coisas, referências minhas que tinha ouvido a vida inteira e misturar elas de uma forma que desse um produto novo, porque já tinha muito de tudo. Então, isso para mim foi importante, porque eu acabei estreando, sendo pioneira na minha prateleira de pop alternativo. Isso me colocou de uma forma diferente no mercado. Tanto que o primeiro disco não foi um disco de um hit, o hit foi o disco inteiro".

Propósito

Duda ainda revelou que pretendia ser médica, mas mudou seu rumo profissional após fazer um curso de meditação em que precisou ficar dez dias em silêncio.

"Comecei a lembrar de coisas da minha infância que eu nem lembrava na minha vida. Durante o curso, entrei no banheiro e comecei a chorar muito. Foi muito forte isso para mim. Na época, ou você era médico, ou advogado, ou engenheiro. Foi uma coisa que inventei na minha cabeça. Poderia ter encrencado em ser advogada, ou qualquer outra coisa que não tinha nada a ver comigo. E aí entendo que é o momento que voltei para a minha estrada, que deveria ter percorrido desde sempre", afirmou.