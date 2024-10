Domingão do Huck resgata quadro do Caldeirão após 5 anos

Sob o comando do Domingão, na Globo, Luciano Huck resgata quadro sucesso do antigo Caldeirão

O apresentador Luciano Huck decidiu resgatar um de seus quadros de maior sucesso do antigo Caldeirão do Huck, para fidelizar ainda mais a audiência do atual Domingão com Huck. O quadro em questão é o Lar Doce Lar, e será introduzido a partir de 2025.

O quadro foi apresentado pela primeira vez no Caldeirão do Huck, programa que Luciano apresentou na Globo até 2021. Lar Doce Lar mostrará ele mesmo chegando de surpresa para conhecer um novo personagem a cada episódio e lhe presenteará com uma grande reforma em sua casa, melhorando a condição de vida e habitação das pessoas que vivem lá.

E as novidades não param por aí, já que a Globo decidiu investir em duas novas atrações. Domingão Tem Talentos contará com seis episódios, onde três famosos irão disputar para ver quem é capaz de revelar o próximo grande talento brasileiro. No episódio final, transmitido ao vivo, os telespectadores são responsáveis por escolher o vencedor. O jurado que o ajudou ainda ganha o prêmio junto com ele. A emissora comprou o formato Got Talent, que teve uma única edição na Record em 2012. No canal de Edir Macedo a ideia foi um fracasso, mas fora do Brasil o modelo é um fenômeno.

Já o Tamanho Família, que pertenceu a Márcio Garcia entre 2016 e 2020, foi transformado em um quadro que terá seis episódios. Na atração, os famosos e suas famílias se enfrentam em provas divertidas, com games animados e que colocam em jogo a habilidade dos talentos da Globo e seus convidados. Ao final, as celebridades ainda recebem uma homenagem especial de seus parentes.

Ainda em 2025, o Domingão com Huck contará com quadros que já são conhecidos do público, como Quem Quer Ser um Milionário,Lipsync,Acredite em Quem Quiser, The Wall, Dança dos Famosos, Pequenos Gênios e Quem Vem para Cantar.

Leia na íntegra na Contigo!