A jornalista Michelle Loreto usou seu Instagram para falar sobre sua saúde e relembrou que foi diagnosticada com uma doença autoimune e crônica

A jornalista da Globo Michelle Loreto usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 24, para falar sobre sua saúde. Ela relembrou que foi diagnosticada com uma doença autoimune e crônica, que não tem cura: a dermatite atópica.

"Você já ouviu falar? Dá muita coceira, vermelhidão, deixa a pele ressecada, grossa. Imagina que sua pele é um muro de tijolo e entre os tijolos tem o rejunte, a proteção para não deixar nada passar... Só que, quem tem a dermatite atópica, tem esse muro sem rejunte em vários lugares. Ou seja: tem uma pele mais exposta, e com menos proteção", iniciou.

Em seguida, relembrou o diagnóstico da doença. "Em mim apareceu quando eu tinha 3 anos, na infância, assim como acontece com 80% das pessoas que têm dermatite atópica. Meus pais demoraram para ter o diagnóstico certo. Eu voltei a manifestar a doença na adolescência, depois aos 25 anos. Aprendi a controlar bem, com cuidados, hidratando a minha pele, não usando perfumes, que era um dos gatilhos. Mas para a minha surpresa, a dermatite atópica voltou na gravidez em lugares que nunca havia aparecido antes",

Por fim, alertou: "Com isso tudo, sabe o quê que eu aprendi? Durante todos esses anos convivendo com a dermatite atópica? Que ela pode se manifestar de diferentes maneiras durante a vida, que é possível tratar e também controlar as crises. Então, não espere muito. Se você tem dermatite atópica, procure um dermatologista".

