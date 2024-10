Diogo Defante revela que tinha um tumor benigno perto do olho

Após passar por cirurgia no olho, Diogo Defante revela que descobriu que tinha um tumor benigno que causava inchaço no rosto

O humorista Diogo Defante surpreendeu ao contar a história de toda a sua saga envolvendo o seu olho. Ele tinha a pálpebra caída e passou por uma cirurgia para resolver a questão. Porém, no meio do tratamento, o rapaz descobriu também um tumor benigno.

O tumor era um hemangioma capilar, que foi removido em uma cirurgia. O artista contou tudo sobre o seu olho em participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT. "É um emaranhado de vasos sanguíneos que forma um edema. Então é por isso que nenhum médico conseguia descobrir o que era. É algo micro! Ele (o médico responsável pelo procedimento) conseguiu descobrir por causa do sangramento e é uma loucura", disse ele sobre o tumor.

Diogo Defante falou sobre a cirurgia em fevereiro

O humorista Diogo Defante revelou que passou por uma cirurgia no olho. Ele disse que fez o procedimento para corrigir a aparência de ‘olho caído’ em seu rosto.

Em um post nas redes sociais, ele mostrou as fotos no hospital e comemorou o sucesso do procedimento.

"Fim de uma era. Obrigado @drandreborba pelo carinho e por me tranquilizar tanto nesses anos de insegurança extrema sobre fazer essa cirurgia tão delicada. Já tava com a visão prejudicada e não pude mais adiar. Espero que vocês reclamem bastante nos comentários, porque o olinho caído que vocês tanto amam se foi. Vou voltar com tudo agora pras gravações, mas cuidando bem desse pós operatório. Assim que tiver 100% mostro para vocês", disse ele na legenda.