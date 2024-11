Didi Wagner reflete sobre felicidade após expedição pelo mundo: 'Autoconhecimento'

Didi Wagner faz relato sobre expedição pelo mundo e revela sonho em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

Ela tem uma bagagem em desbravar o mundo que poucas pessoas têm. Didi Wagner (49), recentemente, carimbou seu passaporte e desembarcou no Butão, Nova York e Finlândia para um trabalho publicitário que lhe permitiu ter autoconhecimento na busca pela felicidade. Suas experiências vão muito além de lindas paisagens e pratos diferentes.

"Foi tipo uma espécie de expedição, buscando as características de como cada lugar aproveita o seu tempo de qualidade, como cada povo consegue ter experiências significativas nos lugares onde mora. Tive essa oportunidade de fazer um projeto que é publicitário, mas que tem uma base editorial, uma base de conteúdo muito legal, porque tem essa premissa de tentar entender como as pessoas de Nova York, como as pessoas da Finlândia, como as pessoas do Botão entendem o que é felicidade, lidam com o seu tempo pra ter mais tempo de qualidade. Então foi, assim, proveitoso pra mim esse projeto", conta.

De volta ao Brasil, ela revela à CARAS Brasil se encontrou a resposta que procurava ao deixar o país. "Não cheguei a uma resposta, acho que existem diferentes tipos de felicidade, inclusive definir o que é felicidade, mas eu tive alguns ensaios. Acho que realmente a gente tem de saber dar pausas de vez em quando, principalmente para quem mora em cidade grande, no ritmo frenético e tal. A outra coisa é buscar momentos de autoconhecimento e autocuidado. Então acho que isso ajuda."

Dona de um passaporte dos sonhos, Wagner diz ainda não ter realizado todos os sonhos. A apresentadora do Multishow conta à reportagem o desejo de mergulhar na Europa, o que para ela não é o seu principal projeto de vida.

"Viajar tem tanta riqueza, assim, a gente aprende tanto. Eu adoro aquele meme que fala que viajar é uma das poucas coisas que a gente gasta dinheiro e fica mais rico. Eu vou dizer, não é um grande projeto, mas eu tenho muita vontade de mergulhar na barreira de corais da Austrália. Não é um grande projeto, mas é uma das coisas que eu tenho vontade de fazer. Eu gosto de mergulhar", afirma.

Na segunda-feira, 25, Didi foi uma das poucas convidadas de Fafá de Belém (68) para um jantar intimista na casa da cantora, em São Paulo. Em um noite cultural, a cantora apresentou o projeto da Varanda de Nazaré 2025, uma das iniciativas do Círio de Nazaré. Wagner conta que sua amizade com a anfritriã não é de hoje.

"Eu já tive a oportunidade de entrevistar a Fafá na minha época da MTV. Ela é mãe da Mariana Belém, que é muito amiga do meu irmão, de acampamento de férias. Então eu conheço a Mariana também, vira e mexe, a gente se fala pelas redes sociais. Eu curto as coisas que ela posta, ela curte as minhas coisas. Então acho que tem uma sinergia aí", fala a estrela.

"E eu já ouvi falar no Silvio de Nazaré, nunca tive a oportunidade de ver o festival. Mas sei que é uma manifestação cultural, assim, muito especial, muito única. E já visitei Belém uma vez só na minha vida, e eu adorei ver o peso. Eu fiquei encantada com aquelas bebidas que só tem lá, com coisas típicas da região, com a fartura que tem aquele mercado. Eu realmente tive uma experiência legal quando fui para Belém. Os sabores, cores, tudo. Mas eu gostei do mercado. Você está ali, lá na Amazônia, é incrível", conclui.

VEJA REGISTRO DE DIDI WAGNER NO BUTÃO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Didi Wagner (@didiwagner)

