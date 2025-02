Dedicado, Nicolas Prattes mostra gingado durante aula de samba

O ator Nicolas Prattes surge em vídeo tendo aulas de samba para acompanhar a esposa, a apresentadora Sabrina Sato, na folia de Carnaval deste ano

O ator Nicolas Prattes, de 27 anos, surgiu em um vídeo, publicado neste sábado, 1, exibindo todo o seu gingado e esforço durante uma aula de samba. No vídeo, que consta no perfil do Instagram dos professores de dança Victor Allonzo e Marcus Prado, o artista aparece ao lado dos instrutores de divertindo ao ensaiar a coreografia. O jovem ainda deu voltinhas e provou que realmente se esforçou para reproduzir os passos.

Confira, abaixo, o vídeo:

Vale lembrar que Nicolas ainda não revelou se vai desfilar com a esposa, Sabrina Sato, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Isso porque a apresentadora representa tanto a carioca Vila Isabel quanto a paulista Gaviões da Fiel.

E o romance de Nicolas e Sabrina começou justamente na época da folia. Em 2024, o ator foi flagrado coladinho com ela na ponte aérea. Pouco depois, os dois assumiram o namoro, noivaram e casaram no mesmo ano.

Nicolas Prattes faz retrospectiva de janeiro

Nesta sexta-feira, 31, o Nicolas Prattes decidiu fazer uma retrospectiva do mês de janeiro e reunir todos os registros dos momentos até o presente, neste sábado, 1. Na publicação feita em seu perfil no Instagram, o famoso compartilhou alguns cliques de sua rotina e dos exercícios, inclusive, imagens com a esposa, a apresentadora Sabrina Sato, de 43, e a enteada, Zoe Nagle, de seis anos.

"Tudo isso nos 76 dias de janeiro", escreveu na legenda da publicação. Entre os registros, Nicolas aparece na praia com Sabrina e, em outra foto, registra a amada ao lado do bichinho de estimação. Depois, ele surge fazendo careta com Zoe, fruto do relacionamento da apresentadora com o ator Duda Nagle. Confira!

