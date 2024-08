Decisão de mãe de Silvio Santos salvou sua vida na infância

No dia em que completa uma semana da morte de Silvio Santos, a CARAS Brasil relembra alguns fatos curiosos da vida do ícone da TV brasileira

A morte do apresentador Silvio Santos completa uma semana neste sábado (24). A dor da perda de um dos maiores ícones da TV brasileira ainda é muito forte para o grande público, mas o comunicador gostaria de ser lembrado com alegria, como diz a própria família Abravanel. Pensando nisso, a CARAS Brasil selecionou algumas curiosidades - divertidas; outras, nem tanto - da vida do fundador do SBT, que nos deixou aos 93 anos, no dia 17 de agosto. Entre elas, uma história envolvendo sua paixão pelo cinema e que salvou sua vida na infância.

1 - Quando tinha 11 anos, Silvio costumava entrar nos cinemas de graça com o seu irmão Léo, com quem manteve uma relação mais próxima. Seus cinemas preferidos eram o Capitólio, o Rex, o Odeon e o Vitória, todos situados no bairro da Cinelândia, no Rio de Janeiro. O dinheiro que não se gastava para assistir aos filmes era usado na compra de balas de figurinhas de coleção.

2 - Uma das histórias que chamam a atenção é sobre quando, em uma manhã da década de 1940, Silvio acordou com sintomas de gripe, e sua mãe não deixou que ele e seu irmão fossem ao cinema. Ele ficou muito chateado, pediu à mãe para que pudessem ir. Porém, ela não permitiu. Nesse dia, esse mesmo cinema pegou fogo, e muitas pessoas ficaram feridas.

3 - Na escola, sua matéria favorita era Matemática.

4 - Silvio Santos era descendente de Isaac Abravanel, que ficou reconhecido pelos estudos da Bíblia e nos esforços prestados para a economia de Portugal. Isaac viveu de 1437 a 1508.

5 - Aos 18 anos, Silvio precisou dar uma pausa na vida de camelô para se dedicar ao Exército.

Silvio Santos foi filho de Alberto e Rebecca, imigrantes judeus de origem grega e turca - Reprodução/Internet

6 - Silvio era alérgico a perfumes e por isso artistas não podiam entrar no palco de seu programa perfumados. A alergia gerava edemas no nariz, na língua e nas cordas vocais. Após um tratamento com vacinas, os sintomas foram amenizados.

7 - Bem-humorado, ele disse que perdeu a virgindade aos 14 anos com uma francesa que era, segundo ele, a alegria da garotada.

8 - Silvio Santos amava sorvete e gostava de quase todos os doces, mas panetone e chocolate estavam entre os favoritos.

9 - O apresentador teve nove cachorros: Gorda, Max, Farofa, Tito, Tita, Bolha, Orelhinha, Medroso e Chuca.

10 - Uma das viagens favoritas de Silvio Santos foi à África do Sul.

11 - Desde o início, seu auditório é formado apenas por mulheres, as chamadas “colegas de trabalho”, pois Silvio acreditava que os namorados sentiriam ciúmes dos artistas no palco.

12 - A música favorita dele era Eu sei que vou te amar, de Antonio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes.

13 - Silvio e Íris Abravanel (76) ficaram separados durante um ano, em 1992. Eles se reconciliaram com um beijo no show do Gipsy Kings, em São Paulo, em 1993.

14 - Em 2013, Silvio entrou para a lista dos bilionários da Forbes. Segundo a publicação, a fortuna do empresário é avaliada em US$ 1,3 bilhão.

15 - Silvio Santos era destro.