Deborah Secco manda recado certeiro após assumir sexualidade: ‘Beije mulheres’

Após assumir sexualidade, Deborah Secco aposta em camiseta nada discreto com recado certeiro para suas futuras pretendentes

Na última quarta-feira, 04, Deborah Secco voltou a chamar atenção em suas redes sociais. Depois de se assumir bissexual, a artista usou uma camiseta com um recado nada discreto sobre beijar outras mulheres. Vale destacar que a atriz está solteira desde abril deste ano, quando colocou um ponto final em seu casamento com Hugo Moura.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Deborah apareceu posando no espelho de casa para exibir o look do dia. Usando jeans azul e camiseta branca, a escolha poderia parecer simples, mas a artista decidiu apimentar com a estampa da blusa: “Beije mulheres, gostoso demais”, a atriz mandou um recadinho para as futuras pretendentes.

Deborah Secco manda recado em camiseta - Reprodução / Instagram

Vale lembrar também que Deborah já se declarou bissexual em diversas oportunidades. A artista, que costuma falar sobre sua intimidade sem tabus, contou que viveu um romance com uma famosa: “Nem eu sei se foi um namoro. A gente nunca deu um título. Houve uma paixão, encantamento, uma relação e, para mim, foi um namoro”, disse ao Leo Dias.

“No que diz respeito a mim, eu falo, eu não tenho problema de falar que eu tive relação com mulher. Não tenho problema de assumir as minhas verdades, porque nem sempre elas são as melhores, mas elas são as minhas verdades", Secco declarou. Além disso, ela também contou que colocou cláusulas para ‘abrir’ durante seu casamento com Hugo.

"Eu tenho total entendimento de que eu sou uma mulher de 42 anos, casada com um homem de 31. Eu falo isso pra ele: 'Se você encontrar uma pessoa e quiser viver algo, eu vou super entender'. Eu não sou uma mulher ciumenta, e eu entendo que o que a gente tem é muito maior”, Deborah declarou antes de se divorciar com o modelo e diretor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco detalha sentimento após separação:

Em entrevista recente à Marie Claire, Deborah Secco revelou, pela primeira vez, como foi o sentimento de terminar o casamento de nove anos com o ator Hugo Moura. Ambos são pais de Maria Flor, de 8 anos, e anunciaram a separação em abril deste ano. Com o término, a famosa optou pelo silêncio e justifica essa decisão como uma forma de proteger a filha.

“Continuamos nesse momento de entendimento, ressignificando as coisas, sempre trazendo também para minha filha que eu e o Hugo, aconteça o que acontecer, estaremos juntos por ela, nos amando. A gente não está mais casado, mas Hugo é uma das pessoas que mais amo na vida.”, Deborah abriu seu coração sobre a separação.