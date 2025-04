Edgar Moura Brasil, viúvo do autor Gilberto Braga, que foi um dos autores do texto original da trama, faz duras críticas à adaptação da novela

Edgar Moura Brasil, viúvo do autor Gilberto Braga (1945-2021), decidiu opinar sobre o texto da adaptação de Vale Tudo após assistir a um dos diálogos escritos por Manuela Dias, responsável pela nova roupagem. Isso porque Braga foi um dos atores do texto original da trama, exibida em 1988 na TV Globo. A repercussão do remake também deve-se a um suposto desentedimento entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores da novela.

No diálogo em questão, a cena mostra os atores Alexandre Nero e João Vicente de Castro interagindo, mas o texto não agradou nada Edgar, que resolveu comentar: “Que diálogo bobo, raso. Nunca que Gilberto faria esse tipo de diálogo sem nenhum glamour”, disse na seção de comentários da publicação.

Confira, abaixo, a cena e o comentário de Edgar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Edgar Moura deixou sua opinião da nova versão da novela em comentário nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Clima tenso nos bastidores de Vale Tudo

Nos últimos dias, Bella Campos e Cauã Reymond estão no centro de uma polêmica que especula um possível desentedimento entre os dois nos bastidores do remake Vale Tudo, da TV Globo.

A Vênus Platinada, inclusive, resolveu cancelar as gravações da tarde desta quinta-feira, 17, e levar os dois para conversar com o diretor Amauri Soares. A informação é da colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias.

Em meio aos rumores, uma cena dos personagens deles discutindo irá ao ar. Nesta quinta-feira, 17, a alpinista social se desentenderá com o golpista. Confira!

Leia também: Cena tensa entre Fátima e César vai ao ar em Vale Tudo em meio a rumores de briga nos bastidores