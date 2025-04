Giovanna Ewbank revela que quase desistiu de Bruno Gagliasso. Saiba o motivo!

A apresentadora Giovanna Ewbank revelou que quase desistiu de ter um relacionamento com Bruno Gagliasso e contou o motivo. Saiba mais!

Pode não parecer, mas o início do relacionamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso não foi nada fácil. O ator estava no centro dos holofotes por interpretar o personagem Tarso em Viver a Vida, novela exibida pela Rede Globo em 2009.

Durante o programa Surubaum, no Youtube, o famoso revelou que a apresentadora quase desistiu do relacionamento devido à sua fama. "A Giovanna quase não ficou comigo por causa disso", disse ele.

E Giovanna ainda completou: "Eu falava: 'Não sei se eu quero', porque o Bruno já era muito conhecido. Eu estava começando a trabalhar como atriz", afirmou.

"Eu estava fazendo o Tarso, um personagem esquizofrênico", relembrou Bruno. "Ele estava no auge, eu pensava: 'Gente, não sei se eu quero. Para mim, vai ser complicado'", acrescentou ela.

Giovanna ainda relembrou que passou a ser um pouco invalidada na mídia após assumir o relacionamento. "Me apaixonei e foi difícil, porque eu virei a namorada do Bruno. Eu não era a Giovanna, que estava começando".

Juntos desde então, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Titi, de 11 anos, Bless, de dez, e Zyan, de quatro.

Adolescência

Na terça-feira, 15, Giovanna Ewbank arrancou risadas dos seguidores ao mostrar um momento inusitado com a filha Titi, de 11 anos. A primogênita da apresentadora com Bruno Gagliasso colou um recado divertido na porta do quarto: “Titi paz!”.

Curiosa, Giovanna questionou o filho caçula. "Por que a Títi colocou isso na porta, Zyan?", perguntou ela, enquanto o caçula lia o recado. Sem perder o bom humor, ela ainda comentou: "Porque vocês estavam tocando o terror no quarto dela?".

Mesmo com o aviso, Zyan, de apenas quatro anos, não hesitou em abrir a porta, arrancando risadas da influenciadora. “A adolescência chegou, né, galera?”, brincou Giovanna Ewbank, que também é mãe de Bless, de dez anos.

