Deborah Secco arrasa ao relembrar vídeo de biquíni: 'Perfeição'

Em suas redes sociais, a atriz Deborah Secco recebeu inúmeros elogios ao relembrar um vídeo em que aparece de biquíni. Confira!

Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 20, a atriz sentiu saudade das férias e decidiu relembrar um vídeo em que aparece curtindo a praia.

Com um biquíni laranja no estilo fio dental, a famosa esbanjou seu corpo escultural ao caminhar em direção ao mar. "Trabalhando tanto, que me deu saudade das férias", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Espetacular", disse um internauta. "Perfeição", escreveu outro. "Linda, maravilhosa e perfeita", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Deborah Secco foi como a Lara em Elas Por Elas, novela exibida entre 2023 e 2024 pela Rede Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Momento mãe e filha

Alerta fofura! Na quarta-feira, 19, Deborah Secco encantou os internautas ao compartilhar como estava aproveitando a companhia da filha, Maria Flor, de nove anos. Fruto da relação da atriz com Hugo Moura, a pequena caprichou na massagem que estava fazendo na mamãe coruja.

"Você ganha a sua vida quando a sua filha faz massagem em você. Meu Deus! Esse é o meu sonho, ela faz massagem, fica pertinho de mim, a gente vai conversando", declarou Deborah, enquanto Maria Flor fazia massagem em suas costas.

Recentemente, a artista celebrou o retorno das aulas da primogênita. Ela publicou uma foto em que as duas aparecem na frente do espelho. "Primeiro dia de aula, tem amor maior?", escreveu na ocasião.

Em dezembro, a atriz Deborah Secco compartilhou um vídeo exibindo mais detalhes de como foi a grande festa que fez para sua filha, Maria Flor, celebrar a chegada de seus nove anos em grande estilo ao lado de seus amigos.

Em sua rede social, a famosa postou o registro revelando melhor da decoração diferenciada. Autêntica, a herdeira da famosa com Hugo Moura escolheu o tema de alienígenas para o seu aniversário. Com vários elementos do espaço e E.Ts, o ambiente foi enfeitado e a menina também usou looks personalizados.

