Apartamento milionário de Deborah Secco de frente para o mar está à venda; veja o valor

A atriz Deborah Secco colocou à venda o seu apartamento com vista para o mar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro

A atriz Deborah Secco colocou à venda o seu apartamento com vista para o mar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel luxuoso, em que a artista morou com a filha, Maria Flor, de 9 anos, e com o ex-marido, o fotógrafo Hugo Moura, foi anunciado por nada menos que R$ 9 milhões.

Com 400 m de área, o imóvel conta com cinco suítes, incluindo uma master com hidromassagem e closet, além de uma suíte canadense. Varanda com churrasqueira, sala de jantar com cozinha integrada e garagem para até três carros. Localizado no posto 5 da praia, todos os espaços contam com vista para o mar.

Quem for morar no imóvel, precisará desembolsar R$ 7.260 para pagar a taxa de condomínio, que possui três piscinas, academia, quadra de tênis e segurança 24h. Veja como é a propriedade:

Deborah Secco compra mansão de R$ 6 milhões em Orlando

Recentemente, Deborah Secco viajou para Orlando, nos Estados Unidos, ao lado da filha Maria Flor, de nove anos, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura, e aproveitou para fazer negócios. Ela comprou uma mansão de R$ 6 milhões com dez quartos e oito banheiros.

Além disso, a propriedade deverá ter quartos decorados com temas de princesas e super heróis da Disney, para serem alugados por turistas. Em seu Instagram Stories, Deborah posou na frente do imóvel e confirmou a compra. "Estamos de casa nova", disse ela.

Em outro momento, ela mostrou que estava aproveitando muito os famosos parques temáticos de Orlando, nos Estados Unidos e publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que ela e a herdeira aparecem se divertindo bastante o parque da Universal.

Leia também: Deborah Secco revela impacto da morte da irmã, aos 5 anos, em sua vida