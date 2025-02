Curtindo a companhia da filha, Maria Flor, a atriz Deborah Secco transbordou alegria ao receber massagem da primogênita; confira

Alerta fofura! Nesta quarta-feira, 19, Deborah Secco encantou os internautas ao compartilhar como estava aproveitando a companhia da filha, Maria Flor, de nove anos. Fruto da relação da atriz com Hugo Moura, a pequena caprichou na massagem que estava fazendo na mamãe coruja.

"Você ganha a sua vida quando a sua filha faz massagem em você. Meu Deus! Esse é o meu sonho, ela faz passagem, fica pertinho de mim, a gente vai conversando", declarou Deborah, enquanto Maria Flor fazia massagem em suas costas.

Recentemente, a artista celebrou o retorno das aulas da primogênita. Ela publicou uma foto em que as duas aparecem na frente do espelho. "Primeiro dia de aula, tem amor maior?", escreveu na ocasião.

Deborah Secco recebe massagem da filha. Foto: Reprodução/Instagram

Festão!

Em dezembro, a atriz Deborah Secco compartilhou um vídeo exibindo mais detalhes de como foi a grande festa que fez para sua filha, Maria Flor, celebrar a chegada de seus nove anos em grande estilo ao lado de seus amigos.

Em sua rede social, a famosa postou o registro revelando melhor da decoração diferenciada. Autêntica, a herdeira da famosa com Hugo Moura escolheu o tema de alienígenas para o seu aniversário. Com vários elementos do espaço e E.Ts, o ambiente foi enfeitado e a menina também usou looks personalizados.

"Mais um pouquinho desse dia perfeito, aonde os alienígenas invadiram o aniversário da Maria Flor", publicou a atriz mais detalhes de como foi a festa que contou com a presença de vários amiguinhos e familiares.

Ainda em sua rede social, Deborah Secco fez um álbum com fotos do evento e encantou os fãs ao surgir ao lado do ex-marido, mostrando que eles têm uma boa relação e convivência ao lado da filha.

Veja o vídeo com os detalhes da festa da filha de Deborah Secco:

