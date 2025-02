Débora Falabella ganha bolo personalizado em aniversário de 46 anos

A atriz Débora Falabella foi surpreendida com arranjos de flores e um bolo especial em seu aniversário de 46 anos; veja fotos

Dia especial para Débora Falabella! A atriz completou 46 anos de vida no último sábado, 22, e foi surpreendida com diversos arranjos de flores e um bolo de aniversário personalizado com imagens de algumas de suas personagens marcantes nas telinhas.

Por meio das redes sociais, Débora abriu um álbum de fotos da ocasião comemorativa e mostrou detalhes da surpresa recebida. Esbanjando alegria, a aniversariante posou para a câmera com as flores belíssimas que recebeu.

"Aniversário florido e surpresas no teatro", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores fizeram questão de deixar mensagens carinhosas de felicitações à atriz.

"Feliz aniversário sua linda", declarou Susana Vieira. "Parabéns querida, que seja um ano sensacional de sua vida, tudo de maravilhoso para você", desejou Beth Goulart. "Feliz aniversário!!! Tudo de mais legal dessa vida pra você", disse Patrícia Pillar.

Confira as fotos do aniversário de Débora Falabella:

Débora Falabella celebra 46 anos de vida - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Débora Falabella divide foto rara com o marido

Recentemente, a atriz Débora Falabella compartilhou com os seguidores alguns registros inéditos de sua viagem ao Japão. A artista desembarcou no país ao lado do marido, o diretor e roteirista Fernando Fraiha, em janeiro deste ano.

Em suas redes sociais, Débora mostrou que aproveitou cada momento dos dias de descanso. Esbanjando alegria, a atriz dividiu uma foto rara com o companheiro durante um passeio turístico pela cidade de Quioto.

"Da série 'estado de paixão pelo Japão'. Quioto. Descobrir cada templo e colecionar goshuin, (com o respaldo de quem conhece demais do assunto e ainda é uma doçura só) se hospedar em um ryokan bem tradicional, tomar um banho em um onsen, experimentar toda a comida de rua possível", escreveu ela na legenda.

"Se encantar pra sempre com a gentileza, o respeito com o outro e o senso de coletividade. Ver seus amores felizes", completou Débora Falabella. Nos comentários, diversos admiradores deixaram mensagens carinhosas à atriz; confira detalhes!

