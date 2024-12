Débora Falabella faz rara aparição com o marido em evento; veja

Em pré-estreia de filme, Débora Falabella faz rara aparição com o esposo, o diretor e roteirista Fernando Fraiha, com quem está casada há dois anos

A atriz Débora Falabella marcou presença na pré-estreia do filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa ao lado de seu marido, o diretor e roteirista Fernando Fraiha, com quem está casada há dois anos.

Uma das personagens da história de Maurício de Souza, a artista foi ao evento com o amado, que dirigiu o longa, e posou ao lado dele. Além dos cliques com o parceiro, ela também foi fotografada com o criador da Turma da Mônica.

Para o momento, Débora Falabella apostou em um vestido preto com listras e sandálias. A famosa foi com o cabelo preso e uma maquiagem básica.

Em novembro, a atriz resgatou um vídeo do dia de seu casamento para celebrar o aniversário da união. Autêntica e cheia de personalidade, ela se casou com um vestido branco, mas com detalhes em preto.

No filme de Chico Bento, Débora Falabella fará a professora Marocas. O live-action da história em quadrinhos tem previsão de estreia no dia 9 de janeiro de 2025 nos cinemas.

Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Débora Falabella quebra silêncio e fala sobre sua stalker

Em junho deste ano, Débora Falabella decidiu quebrar o silêncio e falou pela primeira vez sobre uma fã que a perseguia desde 2015, e que acabou sendo presa em fevereiro. Em entrevista ao jornal O Globo, a artista comentou a respeito da prisão ter sido revogada e ainda revelou o que sente sobre a situação delicada.

A fã 'stalker', em questão, sofre de distúrbios psicológicos e acabou sendo autorizada a responder o processo em liberdade por ser declarada 'inimputável' e também ré primária. Na conversa com o veículo, Falabella falou sobre o processo.

"É algo de que evito falar. Porque tem a minha história e a história dela que, com certeza, tem problemas. Estão cuidando para que seja da forma melhor possível, tanto pra mim quanto pra ela. A gente viu [a série] 'Bebê Rena'... Nunca tive contato, não a conheço. É essa relação de fã. É ruim. Tem uma perseguição atrás por um trabalho que faço e pelo qual essa pessoa chega até a mim. E tem a vida dela", disse a atriz e falou mais.

Leia também:Débora Falabella encanta ao dividir foto romântica com o marido