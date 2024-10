De Maísa a Mari Gonzalez: quem são as 10 famosas mais buscadas no Instagram

Levantamento de plataforma mostra quem são as famosas mais buscadas no Instagram

Ser uma figura notável nas redes sociais é o desejo de milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, para chegar até lá é preciso muito esforço, estética atraente e uma comunicação cativante. Em 2024, famosas brasileiras se destacaram e figuraram como as mais buscadas no Instagram.

No Brasil, por exemplo, influenciadores super bombados, acima de 10 milhões de seguidores, a micro influenciadores, entre 10 mil e 100 mil fãs se deram bem. Um levantamento da plataforma influency.me mostra que as marcas buscaram nomes variados que se enquadram nesses perfis mencionados no texto e na rede social da Meta.

De acordo com levantamento feito entre janeiro e agosto deste ano, Maisa Silva (22), que atualmente é contratada da Globo e vai interpretar uma vilã na próxima novela das seis, Garota do Momento, é a celebridade brasileira mais buscada.

+ Mãe de Raquel Brito viaja a São Paulo após diagnóstico médico da famosa

Seguida por 49.1 milhões de seguidores no Instagram, a estrela costuma usar uma estética criativa pensada, além de destacar bastidores de seus trabalhos na TV e no streaming. A também apresentadora aposta em entrevistas com celebridades internacionais.

Logo em seguida, Camila Coutinho (36), que tem conteúdo focado em moda e estilo de vida, com 3.4 milhões de seguidores, chama a atenção do mercado publicitário. A ex-BBB Jade Picon (23), que recentemente curtiu a Paris Fashion Week 2024, completa o pódio. Ela é seguida por 21.9 milhões de fãs.

As posições destacadas demonstram vezes que essas figuras públicas foram cotadas, o que não significa a contratação de fato. Isso porque até a assinatura do contrato engloba várias questões, como por exemplo, a disponibilidade de agenda do famoso, o preço e até as condições de contrato.

CONFIRA A LISTA COMPLETA:

1º Maísa - 49.1 milhões

2º Camila Coutinho - 3.4 milhões

3º Jade Picon - 21.9 milhões

4º Fernanda Schneider - 7 milhões

5º Mariana Gonzalez - 10 milhões

6º Maria Braz - 484 mil

7º Thaila Ayala - 9.3 milhões

8º Anttónia - 2.8 milhões

9º Tatá Estaniecki - 12 milhões

10º Aline Wirley - 2.2 milhões

VEJA PUBLICAÇÃO DE MAISA: