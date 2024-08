Davi aciona advogados e se manifesta após acusações de ex-affair: ‘Desprezível’

Após ser alvo de acusações e aparecer no Cidade Alerta, Davi Brito, do BBB 24, divulga nota oficial e promete esclarecer situação na justiça

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito se tornou alvo de uma nova polêmica. Após um breve affair com a musa do Boi Garantido, Tamires Assis, solicitou uma medida protetiva alegando ter sofrido ameaças do ex-motorista de aplicativo. Agora, ele acionou seus advogados e se manifestou sobre os rumores por meio de uma nota jurídica em suas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, Davi se pronunciou por meio de sua equipe jurídica e confirmou que existe, de fato, um processo em andamento. No entanto, o ex-motorista de aplicativo negou as acusações e afirmou que pretende provar sua inocência na justiça, após ter sido alvo de uma medida protetiva de urgência solicitada por Tamires.

Representado pelo escritório Felipe Marcone Advogados Associados, Davi afirmou que ‘as alegações destoam da realidade e do contexto que fora narrado’: “Davi é uma pessoa íntegra, marcado pela retidão do seu caráter e jamais, em qualquer circunstância, ameaçaria qualquer pessoa, tampouco uma mulher”, disseram em nota.

“As imputações que estão sendo feitas, por vezes distorcidas, por outras, sabidamente, falsas, possuem um único intuito de angariar likes, diminuir uma história cercada de lutas e conquistas, bem como escamotear uma finalidade desprezível de terceiros que visam ganhar popularidade sob históricas fantásticas”, completaram o comunicado.

Na sequência, a equipe solicitou apoio e prometeu provar a inocência: “É fundamental não julgar precipitadamente com base em rumores inverídicos e alegações fortuitas. A Defesa reitera que Davi Brito jamais ameaçou qualquer pessoa e a verdade será apresentada dentro do devido processo legal, na forma requerida pela Justiça do Amazonas”, disseram.

“Por fim, confiantes no Poder Judiciário, no bom trabalho desenvolvido pelas autoridades policiais e na imprensa séria do Estado da Bahia, estes são os esclarecimentos que entendemos suficientes para o momento”, disse a nota, que foi assinada pelos advogados e compartilhada pelo motorista de aplicativo na rede social com a legenda ‘nota jurídica lançada’.

Para quem não acompanhou a polêmica, a Musa do Boi Garantido, com quem Davi viveu um breve affair durante o Festival de Parintins, conseguiu uma medida protetiva contra o influenciador após afirmar que ele mostrou a arma durante uma videochamada. Ao G1, Tamires contou que o processo está em segredo de justiça e as provas estão nos autos.

Elisangela Brito, mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, está confiante quanto a inocência do filho diante das acusações dele ter supostamente ameaçado Tamires Assis com uma arma de fogo. Procurada pela CARAS Brasil, a matriarca desabafou sobre o caso que tem gerado críticas ao ex-BBB, que acabou virando notícia no programa policial Cidade Alerta, da Record.