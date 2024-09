Daniel Rocha implora por ajuda para encontrar Maidê Mahl: ‘Foi um baque'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Daniel Rocha, que atuou com Maidê Mahl na série Vale dos Esquecidos, da HBO, reforça corrente para localizar a atriz

O ator Daniel Rocha (33) está empenhado em ajudar a localizar a atriz Maidê Mahl (23), que está desaparecida desde a última segunda-feira, 2, causando uma enorme comoção na internet. Os dois contracenaram juntos na série Vale dos Esquecidos, da HBO. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista elogia a dedicação da gaúcha ao trabalho e reforça mobilização para localizá-la o mais rapidamente possível. “Foi um baque", confessa.

Inicialmente, Daniel agradece o espaço. “Primeiro, legal a CARAS fazer essa matéria porque as pessoas podem nos ajudar a encontrar a Maidê mais rápido. Ela é uma menina incrível!", destaca. "A gente fez Vale dos Esquecidos, que foi bem no meio da pandemia. Então, ficamos quase dois anos gravando a série. Com isso, a gente teve um convívio durante esses dois anos por muito, muito tempo. Era em Paranapiacaba (distrito de Santo André, em São Paulo), então todo mundo ficava hospedado lá. Ela sempre foi uma parceira de ser ótima, bem focada no trabalho, excelente atriz”, salienta o ator.

“Acho que o resultado da série foi primoroso, principalmente o personagem dela. E foi um baque, um susto (o desaparecimento). Fiquei sabendo disso ontem à noite, pelos nossos amigos. Ela tinha pessoas bem mais próximas, ficaram amigos para a vida mesmo dela, da série. E a gente ainda tem um grupo (no Whastapp). Então, começou a rolar isso, que ela tinha desaparecido na segunda-feira, em São Paulo, ali perto de Moema. E aí, a gente começou essa corrente. Então, quem estiver lendo essa matéria e viu a Maidê, por favor, entre contato lá com os números e vamos ajudar a encontrá-la”, finaliza Daniel.

Maidê Mahl está desaparecida desde a última segunda-feira, 2, e tem gerado preocupação entre amigos, familiares e famosos, que estão em busca de seu paradeiro e pedindo ajuda nas redes sociais para que a artista seja encontrada.

Daniel Rocha e Maidê Mahl ao lado do elenco da série Vale dos Esquecidos - Reprodução/Instagram

COMOÇÃO DE FAMOSOS

De acordo com o anúncio, Maidê foi vista pela última vez em Moema, na Zona Sul de São Paulo. "Qualquer informação por favor entre em contato com algum de nós!! Todos estamos na busca. Compartilhem o quanto puderem por favor, mesmo que você seja de outro estado!", escreveu um perfil ao compartilhar a publicação de desaparecimento.

Artistas como Camila Pitanga, Daniel Rocha, Fernanda Paes Leme, Giselle Itié, Samara Felippo, Johnny Massaro e Leonardo Miggiorin publicaram em seus stories no Instagram o cartaz com informações de Maidê. Na descrição, o comunicado afirma que a jovem usava, na ocasião, uma mochila, calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol xadrez.

ATRIZ E MODELO

Natural do Rio Grande do Sul, Geliane Maide Mahl já atuou em séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha (1946-2016), e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual viveu a personagem Giovanna.

Ela também é modelo; já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 18 mil seguidores no Instagram (até o momento) e faz poucos posts. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.