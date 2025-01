Dani Stolai abre intimidade e revela surpresa do marido em viagem de família: 'Um sonho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dani Stolai, do reality 'Super Dani', fala sobre comemorar 25 anos de casamento em viagem com o marido e os cinco filhos

A apresentadora Dani Stolai (46), que é mãe de cinco, empresária e ainda compartilha a rotina com dicas funcionais no reality Super Dani, da TV Cultura, decidiu tirar um tempo para comemorar os 25 anos de casamento com o marido, Cássio Stolai. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abre intimidade e revela surpresa romântica feita pelo esposo durante viagem em família para Orlando: "Um sonho", declara.

Conto de fadas na Disney

Dani foi surpreendida pelo marido, Cássio Stolai, com um pedido especial de renovação de votos no icônico Magic Kingdom, parque temático símbolo da Disney, em Orlando. “Foi como um sonho que se tornou realidade. Esses 25 anos representam uma verdadeira história de amor e agora vamos celebrar em grande estilo”, contou Dani, emocionada, ao relembrar o momento que aconteceu em frente ao castelo da Cinderela.

O pedido de Cássio não foi apenas romântico, mas também um projeto colaborativo com a participação dos filhos do casal, Laise (21), Luise (18), Lise (13), Louise (10) e Luigie (04), que ajudaram na escolha do local e nos preparativos da surpresa. “Cada detalhe foi pensado para ser único e especial. Com o envolvimento dos nossos filhos, conseguimos criar um momento que ficará gravado em nossas memórias para sempre”, compartilhou o marido.

A viagem, que começou como uma tradicional pausa de férias, se transformou em um marco inesquecível para Dani. “Conciliar a carreira e ser mãe de cinco filhos só é possível graças à parceria do Cássio ao longo destes 25 anos. Temos nossos desafios, como qualquer família, mas acreditamos que o amor deve ser sempre o alicerce de tudo. É um valor que fazemos questão de passar para os nossos filhos”, destacou.

Super Dani: representação da vida real

Além dos momentos em família, Dani também compartilhou sua rotina nos bastidores da viagem através das redes sociais e do reality show Super Dani, que terá a surpresa exibida dentro do Programa Amaury Jr., na TV Cultura. A apresentadora revela que gosta de mostrar ao público a sua vida como ela é, sem filtros: “Ser real é o que conecta. Minha vida é agitada, mas também é cheia de amor e aprendizado”.

Com a volta da família ao Brasil marcada para o dia 25 de janeiro, Dani já se prepara para retomar as gravações do Super Dani e do programa All Inclusive, exibido semanalmente pela Live TV. Mesmo com a agenda cheia, ela garante que momentos como esse, vividos em Orlando, são a base para renovar as energias e continuar equilibrando as múltiplas funções.

