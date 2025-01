Dani Calabresa surge emocionada após Chá Revelação: 'Vontade de chorar'

Dani Calabresa surgiu emocionada após realizar um Chá Revelação e descobrir que está à espera de um menino, fruto do seu casamento com Richard Neuman

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Recentemente, a humorista anunciou que está à espera de seu primeiro filho, fruto do seu casamento com Richard Neuman.

No último final de semana, a famosa realizou um Chá Revelação e descobriu que será mamãe de um menino, que ainda não teve o nome revelado. Em seu Instagram Stories, Dani surgiu emocionada e não conseguiu segurar as lágrimas.

"Gente, eu sei que vocês querem caixinha de perguntas, mas olha aqui, eu penso em começar a falar, já me dá vontade de chorar. Eu estou tão feliz, tão emocionada, tão grata, me sentindo abençoada com esse sonho realizado. Só de lembrar de ontem, do momento da revelação, fiquei muito feliz porque eu sentia que era um menino", começou ela.

Em seguida, ela afirmou que também amaria se fosse uma menina. "Eu ia amar se saísse uma menina e agora dá vontade de chorar porque eu pensei 'e os nominhos de menina?'. A gente estava pensando e agora vou ter que dar tchau para uma opção, já quero chorar. É muita emoção. Já amava se fosse menina, já amava se fosse menino. A mamãe aqui só chora e agradece. Mesmo sabendo que não eram gêmeos, a gente quer os dois. A gente já ama tanto", se declarou.

Dani Calabresa ainda fez questão de compartilhar diversas fotos do Chá Revelação. "Explosão de amor no chá revelação do nosso nenêzinho amado. Nosso menino, a gente te ama demais", escreveu a mamãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕 (@danicalabresa)

Revelação

A humorista Dani Calabresa e o marido, o publicitário Richard Neuman, realizaram o chá revelação na tarde de domingo, 26. Eles reuniram os amigos e familiares em uma festa com decoração de ursos e descobriram o gênero do primeiro bebê.

Dani e Richard serão pais de um menino! A revelação foi feita quando os dois estouraram uma bexiga gigante e viram vários papeis picados na cor verde.

Vale lembrar que a humorista engravidou por meio da FIV (fertilização in vitro) após congelar os óvulos.

Leia também: Grávida, Dani Calabresa mostra sua barriguinha em novas fotos