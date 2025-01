Dani Calabresa surge com o marido e Danilo Gentili na Disney: 'Felizes'

A humorista Dani Calabresa compartilha uma série de registros nos parques em Orlando, nos Estados Unidos, em sua rede social nesta quinta-feira, 2

A humorista e apresentadora Dani Calabresa iniciou 2025 relembrando um destino especial de que é fã: a Disney. A famosa escolheu uma série de registros de sua viagem a Orlando, Estados Unidos, para publicar em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 2.

O momento nostálgico é ilustrado pelas imagens da loira nos parques temáticos do local, e também revelam o marido da artista na ocasião, o publicitário Richard Neuman. Dani também viajou acompanhada dos amigos: Camila Seta, Camila Colombo e o apresentador Danilo Gentili.

"Mais fotos desses dias felizes que vivemos em Orlando em dezembro de 2024. Tem selfie no banheiro, foto na frente do show da Pequena Sereia (que vai voltar em 2025). Disney, eu te amo!", escreveu Dani na legenda da publicação.

Confira, abaixo, os registros:

Calabresa já declarou em entrevista ao programa Faustão na Band que já foi mais de 30 vezes para a Disney. E contou que gasta uma boa parte do seu dinheiro em viagens para os parques. "Eu queria morar lá e ir dia sim e dia não. Tem gente que gasta com bolsa cara e eu gasto com orelha da Minnie Mouse", divertiu-se.

Dani ainda revelou que o amor pela Disney envolve toda a sua família, incluindo tios e tias. "A família inteira ama a Disney. Eu acho que a gente tem um contato com o lado da criança que a gente ainda não perdeu. A gente adora brincar, a gente se encontra para jogar jogo da memória, baralho, assistir desenhos", explicou.

Dani Calabresa celebra dois anos do casamento com Richard Neuman

No início de novembro, Dani compartilhou uma publicação para homenagear uma data especial com o marido, Richard Neuman. Na ocasião, a humorista celebrou dois anos do casamento e, em seu perfil no Instagram, publicou diversas fotos e vídeos da cerimônia para os seus mais de dois milhões de seguidores. Confira!

