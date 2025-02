BBB 25: Após discussão com Vitória Strada, Camilla garante que não quer proximidade com a sister

Em desabafo com as sisters, Camilla demonstrou que não quer se aproximar de Vitória Strada após discussão no Quarto Nordeste: "Me deixar no meu canto"

Após o desentendimento com Vitória Strada na madrugada desta segunda-feira, 17, a sister Camilla retornou ao Quarto Nordeste para conversar sobre a formação do Paredão com Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa. Irmã de Thamiris, a trancista mostrou que não quer proximidade com a atriz.

"Ali foi uma opção dela fazer m*rd*. Ela tinha que ser muito leal com a gente, porque estamos em exposição por causa da dupla. A gente comprou briga deles", iniciou Camilla.

Daniele Hypólito relembra que o grupo não ficou incomodado com a decisão de Diego Hypolito de votar em Thamiris para o Paredão. "Eu não fico brava com voto. Se eu tenho a possibilidade de salvar o pessoal que está comigo, eu vou querer fazer birra na metade do jogo?", explicou Camilla, relembrando os votos da noite anterior.

"Claro que tinha como a Thamiris ir para o Paredão. Não vem falar para mim... Estou muito p*t*. Melhor me deixar no meu canto que é melhor", finalizou a trancista.

Entenda a discussão entre Vitória Strada, Camilla e Thamiris

Durante a madrugada desta segunda-feira, 17, Vitória Strada, Camilla e Thamiris brigaram no quarto nordeste. As três se desentenderam por causa da votação aberta para a formação do quinto paredão. Camilla e Thamiris não gostaram que Vitória não votou para defender Thamiris, mas não deixaram a atriz se defender.

Em um momento, Vitória foi atrás de Camilla e Thamiris e disse que não estavam deixando ela explicar a sua versão. Então, Camilla perguntou: “Em qual momento aqui você se sentiu ameaçada de ir pro paredão, tendo 4 pessoas de um lado e 5 do outro?”. Então, a atriz perguntou porque a amiga estava nervosa. “Porque a Thamiris poderia estar no paredão se você não se posicionasse. Se Mateus recuasse igual você recuou, minha irmã poderia estar no paredão”, afirmou. E Vitória se defendeu. “No momento que eu votei, eu tinha 1 voto, assim como a Thamiris. No momento em que a Gra votou, a gente ainda era maioria. Você não ia pro quarto, porque a gente era maioria do quarto”.

Assim, Camilla perguntou o que seria se Mateus tivesse mudado o voto. “Eu conheço o Mateus e não ia fazer isso. Eu fiz isso porque o Guilherme falou que não ia votar em mim pra eu não ir com o Mateus”, afirmou a atriz. Com isso, a sister perdeu a paciência com a dupla Strada e Mateus. “Não contem comigo mais pra p*rra nenhum! Estou falando pros dois. Não contem comigo. Papo reto. O que aconteceu hoje é uma covardia”.

Então, Camilla começou a gritar e Vitória chorou. “Por que você está gritando assim? Alguma vez eu te tratei mal aqui dentro? Você discute comigo com calma, porque eu não vou discutir com você com desrespeito. Você está me desrespeitando”, afirmou. Thamiris entrou na briga e também disse para Vitória não gritar com elas.

Logo depois, Mateus tentou acalmar Vitória e ela desabafa: “Se elas são minhas aliadas, eu vou conversar e tentar resolver, e não chegar aqui no quarto e fazer o que vocês dizem para não fazer com ninguém. Chegar de rodinha, de mutirão para atacar uma pessoa. Eu nunca levantei a voz para vocês, nunca destratei e nunca vou fazer isso”.

