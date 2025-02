Bruna Biancardi exibe barriga de gravidez durante manhã de exames de rotina

A influencer Bruna Biancardi, que é a mãe de Mavie, de um ano, está à espera de Mel, fruto do relacionamento com o futebolista Neymar Jr.

A influenciadora Bruna Biancardi, que está grávida de sua segunda filha com o futebolista Neymar Jr., Mel, compartilhou, na manhã desta segunda-feira, 17, que passou por alguns exames de rotina . A mãe de Mavie, de um ano, ainda decidiu mostrar, para os seus mais de 13 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, a evolução da barriga durante a gravidez .

Na ocasião, Biancardi realizou uma coleta de sangues em casa e garantiu que o procedimento se trata de uma checagem, comum durante a gestação: "Manhã de exames de rotina", escreveu na imagem publicada nos stories de seu perfil na rede social.

Na foto Bruna surgiu usando um conjunto na cor cinza, que consta em um top de academia e um shorts de moletom. A vestimenta deixou a barriga da influencer à mostra, o que expôs a evolução da gravidez de Mel.

Além das herdeiras com a influencer, Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e Helena, de sete meses, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi mostra manhã de exames de rotina - Foto: Reprodução/Instagram

Mavie encanta ao entrar em campo com Neymar Jr

No último domingo, 16, Mavie encantou a torcida do Santos ao entrar em campo com o pai, o jogador de futebol Neymar Jr. Em um vídeo compartilhado por Bruna nas redes sociais, é possível ver a bebê no colo do futebolista antes da partida contra o Água Santa.

No registro, Mavie surgiu usando uma camisa do Santos personalizada com a palavra 'papai' em homenagem ao atleta, além de dois lacinhos no cabelo com o símbolo do time. A herdeira mais velha do casal ainda roubou a cena ao interagir com as demais crianças que também entraram em campo. Confira!

Leia também: Bruna Biancardi mostra 1ª vez de Mavie tomando sorvete de chocolate