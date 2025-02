Viih Tube comenta sobre seu processo de emagrecimento

Em suas redes sociais, Viih Tube respondeu algumas perguntas dos seus seguidores e comentou sobre o seu processo de emagrecimento

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, a digital influencer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e comentou sobre o seu processo de emagrecimento.

"Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas não tem nada sendo difícil. Eu acho que a partir do momento que eu enxerguei como meu novo estilo de vida, não tem nada difícil porque eu quero que seja para o resto da vida. Treinar está super de boa, eu estou gostando. Comer bem também, não tenho do que reclamar. Quando a gente está não gostando de algo é muito difícil continuar", disse ela.

Alerta

Três meses após dar à luz Ravi, seu segundo filho fruto do casamento com Eliezer, Viih Tube está buscando emagrecer. A influenciadora digital já conseguiu eliminar 3 kg com dieta e uma rotina de exercícios físicos. No entanto, a famosa quis acelerar o processo natural da perda de peso e recorreu a um medicamento para tratar diabetes do tipo 2, mas que virou febre e tem sido usado como um potencializador na queima de gordura corporal.

Em relato nas redes sociais, a ex-BBB revela reações diversas. "Perdi 3 kg, eu tentei tomar Monjauro, tentei tomar Ozempic, com acompanhamento médico, com nutrólogo, porém, passei muito mal, gente, mal mesmo, muita náusea, muito enjoo, vômito, com os dois e na dose mais baixa e eu passei muito mal com os dois, então para mim, não vale a pena."

CARAS Brasil conversa com a médica nutróloga Cibele Spinelli, que explica os riscos da medicação sem acompanhamento médico. De acordo com a especialista, os sintomas apresentados na influenciadora são comuns e merecem atenção para evitar um possível desencadeamento prejudicial ao corpo.

"Estudos clínicos mostraram que essas substâncias promovem uma perda de peso significativa, o que levou ao desenvolvimento de versões específicas para esse fim, como o Wegovy (semaglutida 2,4 mg) e o Zepbound (tirzepatida para obesidade), devidamente aprovadas para tratar o sobrepeso e a obesidade", esclarece.

"Náuseas, refluxo, sensação de estômago pesado e vômitos podem ocorrer, especialmente no início do tratamento ou quando há aumento da dose. Pessoas com histórico de gastrite e refluxo tendem a sentir esses efeitos de forma mais intensa", alerta.

Spinelli afirma que as reações apresentadas em Viih Tube podem ter relação direta com a alimentação durante o período em que ela fez o uso do medicamento de diabetes com a finalidade de emagrecimento. A médica reforça a importância de também de um acompanhamento nutricional e uma alimentação adequada para evitar possíveis reações.

"Refeições volumosas, ricas em gordura ou com pouca mastigação podem intensificar os desconfortos gástricos. Por isso, o acompanhamento nutricional é essencial para evitar complicações", orienta. "Cada organismo reage de forma diferente. Ajustar a dose ou até mesmo trocar a medicação pode ser necessário para evitar desconfortos e garantir um tratamento seguro e eficaz", pontua a famosa.

"O uso de semaglutida e tirzepatida trouxe uma nova perspectiva para o emagrecimento, mas não se trata de uma solução milagrosa. É essencial que o paciente esteja sob supervisão médica para evitar riscos à saúde", conclui.

